Суд отпустил финансового директора "Рустави 2" под залог

13 сентября 2019, 03:20

Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения бывшему финансовому директору "Рустави 2" Кахаберу Дамении залог более 16 тысяч долларов. Защита заявила, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа бывшему гендиректору "Рустави 2" Нике Гварамии предъявили обвинение по статье об использовании полномочий для извлечения выгоды, что повлекло значительный ущерб. 11 августа Тбилисский горсуд оставил Гварамию на свободе под залогом в размере 40 тысяч лари (более 13 тысяч долларов). Обвиняемый отказался платить залог, но апелляционный суд подтвердил законность этого решения. 6 сентября обвинение заявило о двух пособниках Ники Гварамии, бывшему финансовому директору "Рустави 2" Кахаберу Дамении и директору компании "Интер Медия Плюс" Зурабу Иашвили были предъявлены обвинения в финансовых махинациях.

Следствие заявило, что в результате злоупотребления Никой Гварамия своими руководящими и представительскими полномочиями компания "Рустави 2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (порядка 2,3 миллиона долларов США). Сам он раскритиковал доводы следствия, указав, что часть обвинений опровергается документами. Дело Гварамии может негативно сказаться на имидже Грузии, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Грузинский омбудсмен заявила, что эти обвинения можно рассматривать как гражданский спор, а не уголовное дело.

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и избрал в качестве меры пресечения Дамении залог в размере 50 000 лари (около 16,9 тысяч долларов), передает 12 сентября Interpressnews. Кроме того, Дамении запрещено покидать Грузию без уведомления и разрешения следствия.

Адвокат финансиста Бека Басилая заявил, что обжалует это решение суда. По его мнению, оснований для такой меры пресечения, а также дополнительных ограничений нет, а доводы обвинения о том, что Дамения может оказать давление на свидетелей, безосновательны.

"По этому делу допрошены десятки свидетелей, и ни один из них не говорит, что на него кто-то пытался оказать давление", - цитирует адвоката "Sputnik Грузия". Басилая утверждает, что его подзащитный заинтересован в расследовании дела, так как считает себя невиновным.

"Кавказский узел" также писал, что новая телекомпания Ники Гварамии "Мтавари архи" вышла в эфир 9 сентября.