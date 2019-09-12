Отменен оправдательный приговор по делу об убийстве чеченских силовиков

12 сентября 2019, 20:50

Верховный суд России сегодня отменил оправдательный приговор жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву по делу об убийстве в 2000 году трех силовиков в Урус-Мартане. Дело Бекмурзаева повторно направлено в суд первой инстанции.

Как сообщал "Кавказский узел", в ходе рассмотрения дела жена Бекмурзаева распространила открытое обращение, в котором заявила о невиновности супруга и попросила главу Чечни помочь ему вернуться домой. 19 апреля невиновность Бекмурзаева признала коллегия присяжных заседателей. После этого Бекмурзаев был отпущен на свободу под подписку о невыезде. 26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд признал Бекмурзаева невиновным в убийстве трех силовиков и причастности к вооруженному подполью, но оштрафовал его на 80 тысяч по статье об укрывательстве преступления.

Сегодня Верховный суд рассматривал апелляционное представление прокуратуры на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда. "Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Расамбека Бекмурзаева и его представителей относительно решения Верховного суда.

По версии следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке Урус-Мартана застрелил в упор трех силовиков, один из которых был сотрудником ФСБ, и скрылся с места происшествия. В 2001 году Бекмурзаев, как утверждало следствие, состоял в вооруженной группировке, которая совершала нападения на правоохранителей и военных. Бекмурзаева задержали в Урус-Мартане 21 июня 2017 года, его дело рассматривалось судом с мая 2018 года.

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