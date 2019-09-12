12 сентября 2019, 17:45
Четыре человека отравились газом в Дагестане
Двое взрослых и двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом в Дагестане, сообщил источник.
По его данным, инцидент произошел в селе Карлапко Левашинского района.
"По предварительным данным, в частном доме угарным газом отравились четыре человека. Из них двое - дети 2005 и 2012 годов рождения", - цитирует сегодня свой источник "Интерфакс".
Все пострадавшие госпитализированы в Центральную больницу Левашинского района. Их состояние врачи назвали среднетяжелым, пишет сегодня "АиФ-Дагестан".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в марте три человека были госпитализированы после отравления газом в Дагестане. Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в жилом доме в Кизилюрте и были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве.
"Умерла одна из шести пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте", "Пять человек отравились газом в Дагестане", "Жертвы отравления в Махачкале выписаны из больницы".
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