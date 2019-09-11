Пользователи Instagram сочли извинением ответ Шевченко на упреки Кадырова

11 сентября 2019, 15:21

Слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего", журналист Максим Шевченко позволил себе под воздействием алкоголя, предположил глава Чечни спустя почти месяц после извинений журналиста за эту фразу. Новую публикацию Шевченко с объяснениями этих слов некоторые пользователи Instagram восприняли как очередную попытку извиниться.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа журналист Максим Шевченко извинился за слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле. После звонка спикера парламента Чечни Магомеда Даудова журналист заявил, что использовал "неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца", и "готов взять их обратно". Позднее Шевченко уточнил, что, несмотря на извинение, не отказался от своей позиции в дискуссии об имаме Шамиле.

9 сентября Максим Шевченко отреагировал на прямой эфир Рамзана Кадырова, в котором тот, отвечая на вопрос подписчика о том, почему Шевченко стал его критиковать, со смехом предположил, что журналист был нетрезв.

"Шевченко - умный человек, образованный. Я смотрел видео, где он резко осудил меня, назвал меня - не прямо, а умно - трусом даже, зная лично меня, какой я человек... Я думаю, что он там пьяный. Выпил - и салам алейкум... И когда он отрезвел, он подумал, что что-то не то поболтал, и начал по-другому говорить. Ну он политик, а у политиков не бывает вечных друзей и вечных врагов, у политиков есть вечный интерес, поэтому на политиков нельзя обижаться", - сказал Рамзан Кадыров в прямом эфире, фрагмент записи которого опубликован 8 сентября на YouTube-канале "Анти Путин". При этом Рамзан Кадыров сразу подчеркнул, что сам он как политик не подпадает под данное им описание.

"По поводу упоминания меня в стриме Рамзана Кадырова. Я никогда не бываю пьяным, но могу ошибаться, как все люди. Русское выражение "дал заднего" не означает обязательно "струсил", оно может означать "изменил позицию", "пересмотрел взгляды". Что является признаком отнюдь не труса, но умного, ищущего истину человека. Согласен, что лучше такие выражения применять в узком кругу друзей, а не в публичной дискуссии... Именно поэтому я исправил свой тон разговора обо всем этом - и благодарен своим чеченским коллегам за напоминание о необходимости спокойного тона", - написал Максим Шевченко в Instagram, опубликовав также видеоверсию заявления.

Журналист подчеркнул, что "много прочитал за последние месяцы" о Кавказской войне. "Волосы дыбом встают и разум останавливается, когда читаешь о злодеяниях, творившихся на Кавказе Российской империей. Чеченские коллеги обещали мне диалог с чеченскими учеными, у которых есть не публиковавшиеся ранее документы о тех временах. Очень жду продолжения диалога. Это важная и серьезная тема. А Рамзана Кадырова я всегда уважал и уважаю, хотя и оставляю за собой право с ним в некоторых вопросах не соглашаться и спорить", - написал Шевченко.

К 15.20 мск 11 сентября пост Шевченко набрал 34,7 тысячи просмотров, под ним опубликовано 488 комментариев. Авторы многих из них выразили уважение журналисту и поддержали его позицию, посчитав ее взвешенной и достойной. "Если человек извинился за свои ошибки, это указывает на то, что человек воспитан и умен", - написал, в частности, пользователь d.i.i.777.

Часть комментаторов при этом восприняли заявление Максима Шевченко как очередную попытку оправдаться. "Рамзан дал понять в прямом эфире, что он недоволен, и Максим резко сделал видео, звучит почти как извинения, оправдание", - написал askhab3176.

"Максим, завязывайте... Постоянные заигрывания с Кадыровым. <...> Это смотрится смешно", - обратился к Шевченко пользователь versusfgds. "Максим, никогда не оправдывайтесь за слова. Раз сказали, значит, так посчитали нужным", - посоветовал журналисту russia.will.be.free.

"Что ни публикация, то оправдание перед Кадыровым", - прокомментировал babiyroman.

У жителей Дагестана, богословов и пользователей соцсетей вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев. Позднее Кадыров неоднократно заверил, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам, а упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в интернете. 27 августа министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров пригрозил, что "принципиальные храбрецы", которые оскорбляют Кадырова, рискуют "ползать у ног" и просить прощения. Угрозы Умарова привели к новому витку взаимных претензий дагестанцев и чеченцев.

"Вы как дети последнее время... Займитесь действительно серьёзными вещами, а не собой. Это "я, я, я" - оно уже достало. Имею в виду не только вас, и Рамзана, и других чиновников. Постесняйтесь уже людей", - написал в комментарии к посту Шевченко timur_dolov.54.

Под публикацией видео Рамзана Кадырова размещено, по состоянию на 15.20 мск, 11 комментариев, большинство из них содержат критику в адрес главы Чечни. Пользователь Арво Гасия, в частности, указал на противоречие в словах Кадырова. "Шевченко умный политик или пьяный болтун?" - спросил пользователь, предположив, что Максим Шевченко "просто боится за свою семью".

"Если бы что-то подобное [на месте Шевченко] высказал кто-то из местных журналистов или политиков, то реакция была бы намного жестче, и человеку пришлось бы прилюдно каяться и извиняться", - сказал сотрудник одной из НПО Чечни, Аслан, корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" неоднократно писал о публичных извинениях критиков властей Чечни. В январе 2019 года министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров предложил завести в местных СМИ специальные рубрики для покаяний, чтобы жители республики отвечали "за свои слова и поступки" в соцсетях. Позже власти заверили, что слова министра были неверно интерпретированы. Сюжеты с извинениями и так регулярно появляются в эфире ЧГТРК "Грозный", констатировали тогда местные жители.

К публичным извинениям приводит не только критика властей Чечни, но и жалобы на коррупцию и произвол чиновников, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".