Волгоградский молодогвардеец Булатов передумал просить о досрочном освобождении

10 сентября 2019, 13:38

Бывший замглавы отделения "Молодой гвардии "Единой России" в Волгоградской области Ренат Булатов, осужденный после ДТП с четырьмя погибшими, отозвал заявление об условно-досрочном освобождении, сообщили сегодня адвокат Булатова и представитель облсуда.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 ноября 2018 года суд приговорил Булатова к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты объяснили мягкость приговора принадлежностью "Молодой гвардии" к партии власти. Прокуратура не смогла добиться ужесточения приговора в апелляционной инстанции. Булатов возместил моральный и материальный вред, потерпевшие не имеют к нему претензий, заявил их адвокат.

Адвокат Булатова обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, однако во время заседания Булатов и его защитник отозвали это заявление, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь облсуда Екатерина Вальсковская. "Постановлением Кировского районного суда Волгограда производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении было прекращено в связи с отзывом заявления", - уточнила она.

Адвокат Булатова Виталий Григорьев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что отозвал заявление после консультации со своим подзащитным.

На сайте Кировского райсуда Волгограда, по состоянию на 13.38 мск 10 октября, нет информации о ходатайстве Булатова об УДО.

Напомним, что Булатов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого 10 августа 2018 года погибла семья с двумя малолетними детьми. По данным следствия, автомобиль Булатова столкнулся с другой машиной, когда выехал на встречную полосу для обгона. Булатов признал свою вину.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. ДТП с его участием подорвало репутацию партии власти перед сентябрьскими выборами в волгоградскую гордуму в 2018 году, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Местные активисты объяснили мягкость вынесенного Булатову приговора принадлежностью "Молодой гвардии" к партии власти.