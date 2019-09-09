Две из восьми партий не преодолели барьер на выборах в горсобрание Владикавказа

09 сентября 2019, 21:25

"Коммунисты России" и "Яблоко" не прошли в горсобрание Владикавказа по итогам выборов 8 сентября. Мандаты депутатов получат представители партий "Единая Россия", "Патриоты России", КПРФ, "Справедливая Россия", "Родина" и ЛДПР, а также один самовыдвиженец.

Жители Владикавказа в единый день голосования 8 сентября выбирали депутатов горсобрания. 8 сентября также прошли выборы губернаторов в Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском крае и Калмыкии, а также выборы в заксобрания Карачаево-Черкесии и Волгоградской области, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

Явка избирателей во Владикавказе составила 49,1%, огласил сегодня избирком Северной Осетии предварительные итоги единого дня голосования.

В тройку лидеров на выборах в Собрание представителей Владикавказа седьмого созыва по единому избирательному округу вошли "Единая Россия" (набрала 45,2% голосов избирателей), "Патриоты России" (17,1%), КПРФ (11,9%). Пятипроцентный барьер для получения мандатов преодолели также "Справедливая Россия" (11,5%), "Родина" (5,5%) и ЛДПР (5,2%).

Не смогли пройти в горсобрание партии "Коммунисты России" (по итогам выборов набирает 2,9% голосов избирателей) и "Яблоко" (0,6%).

Прошедшие по спискам "единороссы" получат семь мандатов в обновленном Собрании представителей Владикавказа, "Патриоты России" – три, "справедливороссы" и КПРФ – по два, представители ЛДПР и "Родины" - по одному. Еще 16 мандатов получат одномандатники. Причем 13 одномандатников представляют "Единую Россию", по одному человеку - партии "Родина" и "Патриоты России", а один мандат достался самовыдвиженцу, передает ГТРК "Алания".

Самовыдвиженец Ибрагим Тибилов победил на Владикавказском избирательном округе №4, пишет информационный сайт "Основа".

В республиканский избирком во время голосования поступали жалобы о нарушениях на избирательных участках, но "они не могут поставить под сомнение итоги голосования", сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Северной Осетии Сосланбек Кудаков.

Он отметил, что в выборной кампании принимали участие восемь политических партий, на 32 мандата претендовали более 200 человек - 140 по единому избирательному округу и 84 одномандатника, передает ТАСС.

Напомним, на прошлых выборах депутатов горсобрания Владикавказа, голосование по которым прошло 14 сентября 2014 года, 62% голосов набрала "Единая Россия", 22,7% - "Патриоты России", 5,6% - КПРФ и 5,36% - "Справедливая Россия". Еще пять партий, не преодолев пятипроцентный барьер, депутатских мандатов не получили.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в регионах ЮФО и СКФО, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: юг России".

