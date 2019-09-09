Мэр Ахтубинска осужден за махинации с землей

09 сентября 2019, 17:47

Суд в Астраханской области приговорил к условному лишению свободы бывшего главу Ахтубинска Амангу Нарузбаева, признанного виновным в незаконной передаче земельного участка близкому родственнику.

Как писал "Кавказский узел", дело бывшего главы Ахтубинска Аманги Нарузбаева было направлено в суд 27 августа.

По версии следствия, к главе Ахтубинска с просьбой предоставить участок земли более 290 кв.м. для расширения магазина обратилась по доверенности своего мужа местная жительница. Мэр дал поручение сотрудникам подготовить необходимую документацию и затем заключил с ней соглашение о передаче земли, полагают следователи. Стоимость участка по соглашению составила 235 тысяч рублей, в то время как его реальная стоимость - 1,7 миллиона рублей.

Ахтубинский районный суд признал Нарузбаева виновным в превышении полномочий при выделении участка по заниженной стоимости своему близкому родственнику. Был нарушен порядок предоставления земельного участка для использования в коммерческих целях, не проведены открытые торги, сообщила прокуратура.

Бывшему мэру Ахтубинска назначено два года условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком и лишением права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Нарузбаев был главой Ахтубинска с 2009 года и оставил пост после возбуждения уголовного дела, информировал сегодня "Интерфакс".

На сайте Ахтубинского райсуда по состоянию на 17.47 мск 9 сентября нет информации о приговоре Нарузбаеву, а на сайте администрации Ахтубинска отсутствует реакция на решение суда. Комментариями осужденного или его представителей "Кавказский узел" не располагает.