Депутатские мандаты в Ростовской области получили КПРФ и "Справедливая Россия"

09 сентября 2019, 12:55

По итогам прошедших 8 сентября выборов в Ростовской области 60 из 97 депутатских мест получила «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» набрали по 13 мандатов, также победу одержали 11 самовыдвиженцев, сообщил областной избирком. Явка избирателей составила 22,8%.

Как писал "Кавказский узел", жители Азова, Батайска и Таганрога выбирали 8 сентября новые составы местных дум, а еще в 14 городах и районах Ростовской области прошли дополнительные выборы. На 97 депутатских мандатов в городах и сельских поселениях Ростовской области претендовало более 400 кандидатов. Пользователи соцсетей возмутились нарушениями на выборах в Батайске, однако избирком региона заявил, что ни одна из полученных жалоб не сможет повлиять на исход голосования.

Из 97 распределяемых депутатских мандата на выборах 8 сентября в Ростовской области 60 получили представители партии «Единая Россия». Победу на местных выборах также одержали по 13 депутатов от КПРФ и «Справедливой России», а также 11 самовыдвиженцев, говорилось в сообщении на сайте избирательной комиссии региона.

По данным комиссии, в Азовской гордуме «Единая Россия» получила 14 депутатских мест, и по 13 мандатов в Батайской и Таганрогской гордумах. По четыре представителя КПРФ одержали победу на выборах в каждом из выше названных городов. «Справедливая Россия» наибольшее представительство получила в Батайской гордуме – 6 депутатов, пять депутатов прошли в Таганрогскую гордуму и один – в Азовскую.

По итогам дополнительных выборов в Ростове-на-Дону победу одержали трое представителей «Единой России» и один самовыдвиженец. Также дополнительные выборы прошли в городах: Донецк, Новочеркасск, Шахты, городских и сельских поселениях области.

Региональный избирком также сообщил, что в целом явка по области составила 22,8 %. На выборах в Азовскую гордуму проголосовали 29,29 % избирателей, в Батайскую думу - 24,38 %, в Таганроге на выборы депутатов пришли 24,37 % избирателей.

"В Избирательную комиссию Ростовской области в течение дня поступило шесть жалоб. Факты, изложенные в обращениях, не влияют на установление итогов голосования", - говорилось 8 сентября на сайте избиркома Ростовской области.



На сайте "Карта нарушений на выборах", по данным на 12.15 мск сегодня, содержится информация о двух незначительных нарушениях на выборах в Ростовской области. На сайтах ростовских отделений партий КПРФ, "Справедливая Россия" и "Единая Россия", по состоянию на 12.15 мск сегодня, также нет данных о нарушениях на прошедших выборах.

8 сентября также прошли выборы в Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском крае, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России". Новости о выборах, которые проходят в этом году в регионах ЮФО и СКФО, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

