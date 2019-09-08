Бюджетники в Волгограде рассказали об использовании админресурса перед выборами

08 сентября 2019, 17:50

Руководители некоторых бюджетных организаций потребовали от подчиненных голосовать за определенного кандидата в губернаторы Волгоградской области, рассказали избиратели. Другие горожане признались, что не сталкивались с принуждением к голосованию.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгоградской области проходят выборы губернатора, депутатов областной думы, Урюпинской и Фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений. К 14.27 мск наблюдатели и члены избирательных комиссий сообщили об 11 нарушениях, допущенных после начала голосования. По одному из них - о запрете наблюдателю ходить по участку №1028 – была подана жалоба.

Сегодня, в единый день голосования, на юге России проходят также выборы губернаторов Астраханской области, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии и глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

Некоторые работники бюджетных организаций Волгограда сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что на работе их принуждали проголосовать за определенного кандидата в губернаторы.

"Нас пытались убедить на работе, чтобы мы голосовали за [конкретного кандидата в губернаторы]. Говорили, что нужно привести с собой несколько человек, и что нас будут отслеживать, правильно ли мы голосуем. Угрожали, что, если не проголосуем, лишат нас премии. Я сразу сказал, что такого давления на себя не потерплю, буду голосовать по совести и что за должность не держусь – могут увольнять", - сказал на условиях анонимности сотрудник одной из больниц.

В регионах России, в том числе в Волгоградской области, явку на голосование повышают за счет бюджетников, угрожая им увольнениями и лишением премий, сообщила 6 сентября со ссылкой на свои источники "Медуза". Суть схемы "мобилизации" в том, что бюджетные работники обязаны прийти на избирательные участки, привести с собой 3-5 избирателей, чаще всего свою семью, а после – отчитаться об этом вышестоящему руководству, рассказали источники издания.

Замдиректора одной из волгоградских компаний сферы ЖКХ также требовал от подчиненных проголосовать за конкретного кандидата и отчитаться об этом, сообщил сотрудник компании, представившийся Андреем Ивановичем.

"Две недели назад нас собрали в кабинете, и замдиректора напрямую сказал, что надо голосовать за [конкретного кандидата]. Мы должны на телефон сфотографировать нашу галочку в бюллетене и потом ему показать. Сказал, чтобы и родственников мы попросили так же сделать. Чем больше, говорит, покажете мне галочек, тем лучше будет строиться ваша карьера", - рассказал волгоградец.

Советы бюджетникам о том, как защититься от принуждения к участию в голосовании на выборах, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Начальник заставляет голосовать. Что делать?", подготовленном на основе памятки движения "Голос".

Врач Елена Лузина, дежурившая сегодня на избирательном участке №1007 от поликлиники №12, сообщила, что давления со стороны руководства по поводу участия в выборах и голосования не испытывала. "Нет, не оказывалась на нас такого давления. Мы сами граждане сознательные. Всей семьей на выборы ходим", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Лузина, уточнив, что голосовать будет после дежурства.

Студент ВолГУ Александр Григорьев также не сталкивался перед выборами с давлением со стороны руководства вуза. От властей молодой человек, по его словам, ждет, в частности, улучшений в медучреждениях. "Жду, как минимум, чтобы отремонтировали помещения во всех медицинских учреждениях, потому что невозможно заходить туда и видеть обшарпанные стены", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент, проголосовавший на избирательном участке №1009.

Госслужащий Владимир Гущин пришел с дочерью-подростком на голосование в избирательный участок №1022, расположенный в Центральном районе города. "Всегда голосую. Никогда на меня никто давления в этом не оказывал", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" волгоградец.

Он выразил уверенность, что после выборов в городе должны произойти перемены к лучшему. "Ждем наведения элементарного порядка в городе: во дворах, на улицах, в сфере ЖКХ", - сказал Владимир Гущин.

Волонтеры Юлия и Анастасия, работавшие на избирательном участке №1022, - студентки Волгоградского социально-педагогического университета. "Мы по собственной инициативе работаем волонтерами, так как, во-первых, нужно людям помогать, а во-вторых, мы получаем специальность социального работника и нам нужен подобный опыт", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Юлия.

"Голосовать пойдем после дежурства на свои участки. Никто на нас не оказывал давления, никто не говорил в вузе, за кого голосовать", - добавила Анастасия.

Заместитель главврача поликлиники №1 Елена Штепо, которая пришла на избирательный участок №1006 сразу после его открытия, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что пришла голосовать без принуждения. "В выборах нужно участвовать. Это наша гражданская позиция, наша обязанность. <...> От избранных депутатов и губернатора мы хотим, чтобы качество жизни населения города постоянно улучшалось", - сказала Елена Штепо.

На вопрос, проводились ли с сотрудниками поликлиники беседы по поводу участия в выборах, женщина кратко ответила, что "сотрудники знают о важности голосования".

О принуждении к голосованию на выборах рассказали в марте 2018 года "Кавказскому узлу" и сочинские избиратели. По их словам, работодатели обязали их проголосовать на выборах президента и затем предоставить руководству флаеры с надписью "Спасибо за ваш выбор!", говорится в архивном видео "Кавказского узла". Несмотря на недовольство сочинцев принуждением к участию в выборах, официальных жалоб от избирателей не поступало, констатировали тогда представители оппозиции.

На избирательном участке №1022 офицер запаса вступил в конфликт с председателем УИК Ириной Даниленко. Он пытался проголосовать по военному билету, напомнив, что согласно Федеральному закону № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", избиратель может предъявлять документ, заменяющий паспорт.

"Он хочет проголосовать без предъявления паспорта. Как это возможно, если мы должны посмотреть прописку?" - прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" председатель УИК №1022 Ирина Даниленко, уточнив, что военный билет избирателя "уже недействителен".

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос", по состоянию на 17.49 мск, опубликовано 13 сообщений о нарушениях в день голосования в Волгоградской области. Жалоба подана по-прежнему лишь по одному из них - о запрете наблюдателю ходить по участку № 1028, следует из "Карты нарушений".

Новости о выборах, которые проходят этой осенью в ЮФО и СКФО, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".