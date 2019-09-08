Гахария отказался обсуждать новые форматы переговоров в Абхазией и Южной Осетией

08 сентября 2019, 05:17

Депутат парламента Грузии от "Альянса патриотов" Ада Маршания предложила расширить диалог с Россией, Абхазией и Южной Осетией. Кандидат на пост премьер-министра Георгий Гахария назвал преждевременными разговоры о новых переговорах с Россией и призвал активизировать "народную дипломатию" в связях с "абхазскими и южноосетинскими соотечественниками".

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября сообщил о своей отставке. Глава партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили представил кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьера. 3 сентября активисты дважды провели у здания парламента Грузии акции протеста против выдвижения главы Гахарии. На фоне протестов две оппозиционные партии бойкотировали парламентские слушания кандидатов в министры. 5 сентября оппозиционная партия "Европейская Грузия" прекратила бойкот. "Единое национальное движение" продолжило бойкотировать встречи с кандидатами в министры, и 6 сентября депутаты от партии не дали Гахарии выступить.

Фракционные слушания кандидата премьер-министры Грузии Георгия Гахарии и кандидатов в министры нового правительства Грузии прошли 7 сентября.

Депутат от "Альянса патриотов" Ада Маршания призвала наладить диалог с Москвой, Сухумом и Цхинвалом.

«Нам нужен диалог именно с Москвой, с Кремлем. И прямой диалог с абхазами и осетинами», - заявила она.

Она особо акцентировала внимание на формате Женевских дискуссий.

Посредником на переговорах между Грузией и Россией выступает Швейцария после того, как в 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Женевские дискуссии - единственная площадка для переговоров между Грузией и непризнанными республиками. В октябре 2012 года представители коалиции "Грузинская мечта" заявили о намерении начать восстановление отношений с Россией. Для этого был введен пост спецпредставителя по вопросам взаимоотношений с РФ. Должность занял бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе, который проводит встречи с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным.

«Мы всегда подчеркнуто поддерживали данные форматы. У них есть своя функция и содержание, но этого недостаточно. Почему мы заперлись в этих двух форматах, которые, я уверена, не принесут нам ни малейшего позитива и прогресса, поскольку стране давно уже нужно подготовиться к более серьезной и масштабной работе по этому вопросу», - цитирует слова Маршании, которые перевела корреспондент "Кавказского узла", "Общественный вещатель".

Георгий Гахария ответил, что "говорить о других новых форматах переговоров с Россией пока преждевременно".

«В первую очередь мы должны быть сконцентрированы на том, чтобы максимально исчерпать возможности этих форматов и использовать максимально эффективно. Что касается прямых связей с осетинскими и абхазскими согражданами, разумеется, тут нужно максимально активизировать все, что связано с народной дипломатией», - заявил он.

Альянс патриотов занимается популизмом, считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi.

"От того, что Иванишвили или Гахария полетят к Путину - ничего, ровным счетом, не изменится, кроме того, что они... подпишут себе приговор в глазах "западнампоможета" и получат жесткий подъем радикальной оппозиции в Грузии", - написал блогер в посте ""Альянс патриотов" советуют Гахария говорить с Кремлем, на что получает логичный ответ - нет!"

"Ада Маршания и ей подобные - либо лукавят, либо... попросту не могут понять в силу своего политического кругозора, что Россия не пойдет на уступки в вопросе Абхазии и ЮО", - уверен блогер.

Напомним, что отставка Георгия Гахарии была одним из главных требований участников акций протеста, которые начались 20 июня, после того как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке Гахарии до сих пор оставалось невыполненным, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".