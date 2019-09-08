Хазарское погребение создало проблемы семье из Урюпинска

08 сентября 2019, 03:16

Иван и Татьяна Московкины, проживающие в Урюпинском районе Волгоградской области, обнаружили два с половиной года назад на своем участке хазарские погребения. По требованию археологов они вынуждены были прекратить все строительные работы. Власти предложили Московкиным оплатить около четверти миллиона рублей за проведение раскопок.

Супруги Иван и Татьяна Московкины девять лет назад приобрели земельный участок в хуторе Попов в окрестностях Урюпинска. По их словам, они долгие годы жили на съемных квартирах и мечтали о собственном доме.

«У моего мужа золотые руки. Сам проекты дома, кухни и гаража начертил, сам строит. Сначала отстроили новую кухню. Туда переселились. В старой жить было тяжело. Там печь старая дровяная и стены ветхие», - рассказала 7 сентября корреспонденту «Кавказского узла» Татьяна Московкина.

По ее словам, муж работает электриком, а она - торговый работник.

«По нашим планам в этом году (2019 году) мы бы уже крышу накрыли и заселились в новый дом. \Мечты почти сбылись. Но вот незадача... Три года назад я разметил участок под дом, через год приступил к земляным работам. Дошел до этой отметки (показал на темное пятно в грунте), копнул, а оттуда горшки вылезли и кости. Смотрю, кости-то человеческие: затылочная часть и челюсть. Решили вызвать полицию», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Иван Московкин, показывая строительную площадку.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов осмотрели кости и привлекли к осмотру сотрудника Урюпинского краеведческого музея. Историк заявил, что останки могут принадлежать сарматам (IV век н. э.). Супругов предупредили о недопустимости разрушения объектов археологии и запретили проводить какие-либо работы на участке. Строительство дома и гаража пришлось остановить. О находке сообщили в региональный комитет государственной охраны объектов культурного наследия (Облкультнаследия).

Захоронение на участке Московкиных относится к VIII - X векам

18 июля 2017 года Министерство культуры РФ выдало Открытый лист №1138 археологам подведомственного Облкультнаследию Волгоградского областного научно-производственного центра (ВОНПЦ), сообщили сотрудники Облкультнаследия в ответе на запрос "Кавказского узла".

По данным ведомства, через месяц эксперты прибыли на участок Московкиных и провели «работы по установлению историко-культурной ценности захоронений». По результатам их исследований профильный комитет приказом №123 включил этот археологический объект в перечень выявленных объектов культурного наследия. Сначала археологический объект назвали «Одиночный курган "Садовый"», но позже его статус был изменен, и теперь в документах профильного комитета он значится как «Грунтовый могильник "Садовый"».

«Захоронение относится к салтово-маяцкой археологической культуре, то есть к хазарскому времени и датируется второй половиной VIII – началом Х века н.э. Московкин передал государству два глиняных горшка, которые он нашел. Они были отреставрированы и переданы в Волгоградский областной краеведческий музей. На дне одного из сосудов видна . Эти артефакты, несомненно, представляют большую историческую ценность», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Волгоградского областного краеведческого музея Анастасия Оболочкова, показывая обнаруженные Московкиным горшки.

Московкиным предложено заплатить более 247 тысяч рублей за проведение работ

В ответе на запрос также говорится, что руководство Облкультнаследия поставило перед специалистами ВОНПЦ задачу - "провести полевые работы по доизучению могильника". Однако, по словам Московкиных, два года никто к этим работам так и не приступал, разрытый холм постепенно разрушается.

Иван Московкин показал фрагменты человеческих останков и керамики, опавших с бровок земляного среза.

«Если этот археологический объект имеет такую ценность, почему государственные органы не проводят спасательные работы?» - задался он вопросом.

«Правообладателю земельным участком (Татьяне Московкиной), на территории которого располагается выявленный объект археологического наследия, неоднократно направлялись проекты договоров на проведение спасательных археологических работ как возмездного, так и безвозмездного характера, однако они под различными предлогами не были заключены», - говорится в ответе Облкультнаследия.

Иван Московкин показал корреспонденту три проекта договора, предложенные чиновниками для подписания. В двух из них его супруге, как собственнице участка, предлагалось оплатить археологам 247 948 рублей. При этом составители договора обязывали заказчика в течение 15 суток после подписания документа перечислить сразу всю сумму на счет исполнителя. Если же заказчик этого не сделает, то включаются санкции: за каждый день просрочки Московкина должна будет выплачивать неустойку в размере 0,05% от общей суммы договора.

«Ну кто такой кабальный договор будет подписывать?! И почему мы должны платить?! Мы эти кости сюда не закапывали. Нам этот участок с этим обременением власти своим решением передали в 2010 году. Это объект культурного наследия. Государство заинтересовано его изучить и получить артефакты в свои музеи. Так пусть оно и платит», - сказал Московкин.

«Да и нет у нас таких денег – четверть миллиона рублей!» - возмутилась Татьяна Московкина.

Иван Московкин показал корреспонденту толстую папку с письмами – трехлетнюю переписку с министерствами и ведомствами. Он обращался в областную администрацию, в налоговые органы, в министерства культуры и финансов, в Институт археологии РАН. Трижды писал в приемную президента (копии писем имеются в распоряжении «Кавказский узел»).

Отовсюду Московкины получали похожие ответы. Их хвалили за соблюдение законов, но при этом убеждали, что платить за спасательные археологические полевые работы придется все же им, как собственникам земельного участка.

Московкины пожаловались на несправедливость

«В настоящее время после согласования с правообладателем земельного участка проекта договор находится в стадии заключения», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Облкультнаследия.

«Да мы получили недавно третью версию договора, в которой нам уже не вменяют в обязанность оплачивать эти работы. Теперь в договоре идет речь о том, что исполнитель, то есть Облкультнаследие, будет оплачивать эти работы за счет своих внебюджетных средств, но там имеется уточнение - «при наличии финансовой возможности». А когда эта возможность у них появится – неизвестно. И появится ли вообще», - рассказал Иван Московкин.

«И неизвестно, когда у нас появится возможность построить, наконец, дом и гараж. Сколько нам с мужем еще жить на кухне, а машине ржаветь под открытым небом? Как долго нам еще терпеть эту несправедливость?» - задается вопросом Татьяна Московкина.

«Нам соседи говорят: "Зачем вы заявили об этих находках? Плюнули бы на них и уже в новом доме бы жили". Но мы вот люди законопослушные, надеялись на благодарность государства. Но нет ни государевой благодарности, ни справедливости - третий год живем в кухне, на человеческих костях», - посетовал Иван Московкин.

"Московкины живут на человеческих костях"

«Археологический объект, обнаруженный Иваном Московкиным на его участке, действительно относится к временам Хазарского каганата. Я предполагаю, что по этническому определению это угро-мадьярское погребение. И, похоже, их здесь несколько. Скорее всего, это древние венгры, проходившие через эту территорию по пути с Урала в Паннонию... Эта могила по культурной принадлежности опознана, но она находится вдали от классических памятников этой археологической культуры километров этак на 200 - 300. Само место находки уникально. Оно расширяет ареал салтово-маяцкой культуры, дает возможность показать ее новые границы», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" специалист по кочевникам раннего средневековья, археолог Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Круглов.

Паннония - римская провинция, регион в центральной Европе на территории современных Венгрии, Австрии, Словакии, Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины. В X-XII веках входила в состав Византии, пишет britannica.com.

По его мнению, за три года с момента находки можно было найти приемлемое для всех сторон решение.

«Сам селянин не может произвести оплату этих работ, так как сумма очень велика. Два года он получал договоры, в которых его обязывали финансировать эти работы. За это время можно было бы найти взаимоприемлемое решение», - сказал археолог.

Круглов также отметил, что, согласно Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, оставлять погребения недокопанными запрещено.

«А они (археологи ВОНПЦ) ни одного погребения не изучили до конца, хотя могли раскопать как минимум 20 квадратных метров участка. То есть хотя бы одно погребение могли расчистить и изучить. Московкины, по сути, живут сейчас на человеческих костях и являются заложниками бюрократической волокиты», - заявил Круглов.

Закон обязывает собственника участка оплатить работы по изучению археологического объекта

«Московкины не могут использовать свой земельный участок в полном объёме уже два года. Закон в данном случае однозначно обязывает собственника участка, на котором обнаружен археологический объект, оплатить работы по его изучению. Конституция РФ закрепляет обязанность каждого гражданина заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (статья 44, часть 3). Согласно п. 2 ст. 31 ФЗ №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" заказчик работ, подлежащих историко-культурной экспертизе, оплачивает ее проведение», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» руководитель судебного отдела ООО «ЮФ «Юринформ» Виталина Глухова.

По ее словам, пункт 1 статьи 47.3 упомянутого закона накладывает на лицо, которому принадлежит земельный участок, ряд обязательств, в частности, осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия (ОКН) и поддержание его в надлежащем состоянии; не проводить работы, изменяющие предмет охраны ОКН либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности, в случае, если предмет охраны ОКН не определен и обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного ОКН.

"Судебная практика также однозначна по данному вопросу. Конституционный суд в своём определении от 9 декабря 2014 года № 2755-О делает вывод о том, что "Обременения в виде оплаты проведения историко-культурной экспертизы, а также земляных и иных работ на земельных участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, возлагаются Федеральным законом (ФЗ-73) … на заказчиков проводимых работ (пункт 1 статьи 31, статья 36), которым в данном случае выступает собственник земельного участка, в интересах которого проводятся археологические работы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист ООО «ЮФ «Юринформ» Яна Демьянова.

Она считает, что Татьяне Московкиной следует "согласиться на предложение администрации о заключении безвозмездного договора".

"Но есть вопросы. Сможет ли Облкультнаследие в обозримом будущем изыскать финансовые средства для проведения этих работ и как долго супруги Московкины будут ожидать момента их окончания? Принудить госорганы ускорить решение этой проблемы Московкины вряд ли смогут», - сказала Демьянова.