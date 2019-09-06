Николай Шатунов. Скриншот с личной страницы Елена Колмыкова https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2473412802716165&set=pcb.2473414132716032&type=3&theater

06 сентября 2019, 20:19

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал активиста штаба Шевченко

Октябрьский суд Ростова-на-Дону оштрафовал участника предвыборного штаба незарегистрированного кандидата Анастасии Шевченко Николая Шатунова на тысячу рублей, сообщила активистка Елена Колмыкова. Шатунова обвинили в том, что он пытался сбежать и отказывался показать паспорт, рассказал сам активист.

Как писал "Кавказский узел", участник предвыборного штаба Анастасии Шевченко Николай Шатунов был задержан 5 сентября. Суд по административной статье "неповиновение сотрудникам полиции" был назначен на 12.30 мск 5 сентября. По словам активистки штаба Дарьи Кулаковой, Шатунова задержали при получении предвыборных листовок.

Член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 16 августа избирательная комиссия Ростова-на-Дону отклонила жалобу предвыборного штаба активистки на отказ в регистрации ее кандидатуры на выборах в гордуму, а 29 августа областная избирательная комиссия и 5 сентября ЦИК России подтвердили это решение. Представитель предвыборного штаба Шевченко Дарья Кулакова пожаловалась, что ее не пустили на рассмотрение заявления.

Скриншот поста на странице Елены Колмыковой в Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2473120579412054&set=a.1560206514036803&type=3&theater«Штраф 1000 рублей. (Решение) зачитывает судья. Николай Шатунов», - написала сегодня около 15.10 мск на своей странице в Facebook активистка Елена Колмыкова, выложив фотографию активиста Николая Шатунова в зале заседаний.

По словам Колмыковой, заседание по делу Шатунова, назначенное на 12.30 мск 5 сентября, было перенесено на 17.00 мск по ходатайству адвоката. Он потребовал пригласить в суд полицейских, которые задержали Шатунова, написала Колмыкова. «Они должны объяснить, на каком основании Шатунов был задержан и что они (ему) предъявили», - написала Колмыкова 5 сентября

Позже активистка отметила, что заседание было отложено на 6 сентября, так как «в суде нет света».

Заседание 6 сентября началось с ходатайства о присутствии представителей СМИ, после чего были допрошены полицейские. «Полицейские дают одинаковые показания», - написала Колмыкова в соцсети, уточнив, что адвокат также потребовал видеозапись места задержания Шатунова.

Активистка не уточнила, какие решения приняла судья по ходатайствам адвоката, но написала, что для этого судья три раза уходила в совещательную комнату.

Скриншот комментария на странице Елены Колмыковой в Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2473120579412054&set=a.1560206514036803&type=3&theaterНиколая Шатунова признали виновным по статье «неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции», сообщил сам Шатунов. «Якобы пытался сбежать и категорически в любом случае отказывался показать паспорт», - прокомментировал сегодня Шатунов сообщении о своем штрафе на странице Колмыковой.

На сайте Октябрьского райсуда Ростова-на-Дону на 20.00 мск сегодня нет информации о вынесении решения по административному делу Николая Шатунова.  Дело по статье "неповиновение законному требованию сотрудника полиции" рассматривала судья Кристина Захаркина. 

Напомним, что Анастасия Шевченко обвиняется в причастности к нежелательной в России организации. 27 августа суд разрешил ей общаться с детьми по телефону. Дочь Шевченко рассказала о проблемах с покупкой нового телефона.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Рафаэль Гусейнзаде в третий раз с начала года арестован в Азербайджане", "Кубанский активист Исаев отпущен из отделения полиции", "Два активиста арестованы в Баку".

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