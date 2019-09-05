05 сентября 2019, 22:58
Карантин по бешенству введен в сельском поселении в Кабардино-Балкарии
Ограничительные мероприятия установлены на территории сельского поселения Чегемского района, где зарегистрирован случай заболевания бешенством, сообщили власти.
Вирус бешенства обнаружен в сельском поселении Хушто-Сырт. На этой территории с сегодняшнего дня введен карантин.
Согласно распоряжению врио главы республики, ограничительные мероприятия установлены сроком на 60 дней на части территории сельского поселения, ограниченной улицей Балкарской, переулком Гюдюргюевским, поймой реки Чегем и поймой реки Чатысу. В этот период запрещено выгуливать и продавать домашних животных на этой территории, следует из сообщения, опубликованного на сайте врио главы Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" ранее писал о карантине по бешенству в 2017 года. Он был введен около села Озрек Лескенского района 20 июля после заболевания бешенством домашнего животного и отменен 25 сентября 2017 года.
"Карантин по АЧС введен в Кабардино-Балкарии", "Отменен карантин по бешенству в Нальчике", "Карантин по бешенству снят в кабардино-балкарском селе".
06 сентября 2019, 00:11
-
Прокурор потребовал до 19 лет заключения обвиняемым в резонансном убийстве в Псебае
Обвинение запросило 19 лет заключения 21-летнему обвиняемому в жестоком убийстве многодетной матери в Мостовском районе Краснодарского края, несовершеннолетнего подсудимого прокурор требует посадить на 10 лет.
06 сентября 2019, 00:10
-
Азербайджанский журналист прекратил голодовку
Требующий пересмотреть приговор по делу о вымогательстве азербайджанский журналист Икрам Рагимов начал принимать пищу после 29 дней голодовки.
05 сентября 2019, 23:07
-
Независимые эксперты сочли присягу буйнакцев ИГ* результатом манипуляции
Экспертиза видео присяги четырех жителей Буйнакска лидеру "Исламского государства"* показала, что за кадром на них воздействовал манипулятор, заявил адвокат обвиняемых. Петербургские эксперты нашли нарушения в работе дагестанских коллег, которые ранее не нашли на видео признаков принуждения, утверждает защита.
05 сентября 2019, 23:00
-
Мэрия Сочи разместила супругов Мартыновых в пансионате «Известия»
Супруги Мартыновы, отказавшиеся жить в предоставленной мэрией социальной квартире, приняли приглашение мэрии разместиться в пансионате «Известия». Жилплощадь в пансионате предоставлена Мартыновым не более чем на 10 суток, за это время будет отремонтировано социальное жилье, заявили в мэрии.
05 сентября 2019, 22:54
-
Оппозиционная партия "Европейская Грузия" прекратила бойкот
Оппозиционная партия "Европейская Грузия" приняла решение прекратить бойкот в парламенте Грузии и заслушать кандидатов в кабинет министров. "Единое национальное движение" продолжает бойкотировать встречи с кандидатами в министры.
-
05 сентября 2019, 23:07
Независимые эксперты сочли присягу буйнакцев ИГ* результатом манипуляции
-
05 сентября 2019, 20:39
Драка на распродаже во Владикавказе возмутила пользователей соцсетей
-
05 сентября 2019, 18:361
Жительница Тырныауза пожаловалась на запрет звонков мужу-заключенному
-
05 сентября 2019, 16:391
Семья онкобольного отказалась от соцжилья в Сочи
-
05 сентября 2019, 14:272
Активист штаба Анастасии Шевченко задержан в Ростове-на-Дону
-
05 сентября 2019, 11:41
Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу двух фестивалей
-
06 сентября 2019, 00:11
Прокурор потребовал до 19 лет заключения обвиняемым в резонансном убийстве в Псебае
-
05 сентября 2019, 22:24
Путин представил кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии
-
05 сентября 2019, 20:32
Этаж дома в Дербенте демонтирован по требованию прокуратуры
-
05 сентября 2019, 19:12
Взрывоопасные предметы обезврежены в Чечне
-
05 сентября 2019, 17:47
Четыре человека стали жертвами аварии с пассажирским поездом в Дагестане
-
05 сентября 2019, 16:48
Шахтинский суд освободил из-под ареста Дениса Станиславова
-
05 сентября 2019, 14:35
Суд отменил оправдательный приговор по делу о взрыве в банкетном зале "Лайли"
-
05 сентября 2019, 13:37
Дела против астраханских министров переданы в суд
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
06 сентября 2019, 00:11
Прокурор потребовал до 19 лет заключения обвиняемым в резонансном убийстве в Псебае
-
06 сентября 2019, 00:10
Азербайджанский журналист прекратил голодовку
-
30 августа 2019, 16:48
Евлоев Зялимхан Султанхамидович
-
26 августа 2019, 16:51
Хаджимба Рауль Джумкович
-
26 августа 2019, 16:42
Квициния Алхас Алексеевич
-
04 сентября 2019, 09:48
Женский взгляд из НальчикаО подготовке к школе и пособиях для малоимущих
-
03 сентября 2019, 08:56
Женский взгляд из НальчикаБеслан. 15 лет спустя 2
-
01 сентября 2019, 10:06
Женский взгляд из НальчикаОб умыкании невест и статистике разводов 2
-
30 августа 2019, 10:47
Женский взгляд из НальчикаИстория одного отшельничества 1
-
27 августа 2019, 19:02
Женский взгляд из НальчикаКоррупция, благотворительность… или поборы? 1
-
04 сентября 2019, 21:40В результате строительства самоволок, законные жители прилегающих улиц остались без воды и электричества
-
03 сентября 2019, 02:26В Ингушетии выпустили брошюру "Этикет поведения ингуша в общественных местах"
-
03 сентября 2019, 02:01Во Владикавказе откроют музей осетинского языка
-
02 сентября 2019, 19:18Отсутствие воды в селах Сочи
-
01 сентября 2019, 22:06В двух итальянских городах появятся мемориальные комплексы в память о детях Беслана
-
05 сентября 2019, 17:20
Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России
-
04 сентября 2019, 15:42
Теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске (1999)
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
05 сентября 2019, 16:16
В июле 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали два человека
-
04 сентября 2019, 16:49
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2018 год по данным Кавказского Узла