05 сентября 2019, 22:58

Карантин по бешенству введен в сельском поселении в Кабардино-Балкарии

Ограничительные мероприятия установлены на территории сельского поселения Чегемского района, где зарегистрирован случай заболевания бешенством, сообщили власти.

Вирус бешенства обнаружен в сельском поселении Хушто-Сырт. На этой территории с сегодняшнего дня введен карантин.

Согласно распоряжению врио главы республики, ограничительные мероприятия установлены сроком на 60 дней на части территории сельского поселения, ограниченной улицей Балкарской, переулком Гюдюргюевским, поймой реки Чегем и поймой реки Чатысу. В этот период запрещено выгуливать и продавать домашних животных на этой территории, следует из сообщения, опубликованного на сайте врио главы Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал о карантине по бешенству в 2017 года. Он был введен около села Озрек Лескенского района 20 июля после заболевания бешенством домашнего животного и отменен 25 сентября 2017 года.

Примечание:

"Карантин по АЧС введен в Кабардино-Балкарии", "Отменен карантин по бешенству в Нальчике", "Карантин по бешенству снят в кабардино-балкарском селе".

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