Публикация видео давки во владикавказском магазине, https://www.instagram.com/p/B2CG_y7Dskb/?igshid=1p0k2md1kb8qb

05 сентября 2019, 20:39

Драка на распродаже во Владикавказе возмутила пользователей соцсетей

Запечатленные на видео покупатели одного из владикавказских магазинов, вырывающие друг у друга вещи во время распродажи, опозорили Северную Осетию, заявили комментаторы в соцсетях.

На видео, опубликованном в Instagram, молодые женщины с криками подбегают к лоткам с одеждой в просторном магазине и хватают вещи в охапку. В стороне женщина, присев на корточки, крепко держит большое количество одежды, тогда как другая пытается отнять их у нее. Когда второй женщине удается вырвать несколько вещей, она отходит. В кадре видны десятки людей, некоторые из них мимикой и жестами выражают свое удивление от происходящего вокруг.

"Кто не успел, тот опоздал... В одном из магазинов в ТРЦ «Столица» были скидки. В бутике началась давка среди покупателей", - поясняется видео в сегодняшней публикации на странице vladikavkaz_life.

Скриншот комментария к видео из владикавказского магазина, https://www.instagram.com/p/B2CG_y7Dskb/?igshid=1p0k2md1kb8qbЗа три часа, по состоянию на 20.35 мск 5 сентября, публикацию просмотрели 7,5 тысячи раз, к ней оставили 244 комментария. Большинство комментаторов сочли поведение покупателей на видео позором для республики. "Как халява может из людей - животных сделать..." - посетовал soslan_dzhabiev. "Я представляю, если бы эти люди голодали! Друг друга бы съели!" - написал igor_9335.

"И за пределами республики, и везде так же все и было бы", - отреагировал на это ronikgucchi86.

Скриншот комментария к видео из владикавказского магазина, https://www.instagram.com/p/B2CG_y7Dskb/?igshid=1p0k2md1kb8qbСреди пользователей соцсети возник спор, действительно ли видео связано в Северной Осетии. "Не шумите, это не Осетия, я точно знаю", - заявил tasolta. "Это не в "Столице", нет такого магазина в торговом центре", - считает ___tg__live___. "Это бывший магазин Like, третий этаж, рядом с "Пироги и пицца"", - указал в ответ cube3_design_studio. "Бывший магазин Like", - подтвердил пользователь l.e.li.a.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением администрации владикавказского ТРЦ "Столица", что видео снято именно там. 

Примечание:

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