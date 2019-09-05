05 сентября 2019, 19:12

Взрывоопасные предметы обезврежены в Чечне

250-килограммовая авиабомба и реактивный снаряд залпового огня, найденные в Чечне, были в рабочем состоянии, они перевезены на полигон и обезврежены, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, боеприпасы обнаружили в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах местные жители.

"Взрывоопасные предметы, пролежав под землей около 20 лет, были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент. Для их обезвреживания из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Чечне.

Авиабомба и снаряд были транспортированы на полигон на специальной технике и уничтожены, сообщил начальник ведомства Руслан Яхьяев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале взрывотехники уничтожили неразорвавшуюся авиабомбу времен первой военной кампании в Чечне, найденную жителями Ачхой-Мартановского района.

Примечание:

"В Чечне разминировано около 2 тысяч гектаров земель", "Саперы очистили от взрывоопасных предметов 1,5 тысячи гектаров в Чечне и Ингушетии", "Военные саперы разминировали в Грозном участок под строительство ТЭС".

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