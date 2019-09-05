Шахтинский суд освободил из-под ареста Дениса Станиславова

05 сентября 2019, 16:48

Суд в городе Шахты отпустил из-под ареста бывшего мэра города Дениса Станиславова, но решил оштрафовать его на 100 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", Дениса Станиславова, который возглавлял администрацию Шахт в 2011-2015 годах, задержали 12 февраля, а 14 февраля суд его арестовал. Дело расследовалось по статье "Превышение полномочий".

По версии следствия, Денис Станиславов без проведения торгов предоставил застройщику участок, на который не была разграничена госсобственность. Через несколько месяцев бывшего чиновника обвинили еще по одному эпизоду той же статьи: следователи утверждали, что Станиславов обязал бизнесмена установить постаменты для двух памятников, сообщает сегодня издание «1Рнд.ру».

Шахтинский городской суд оправдал бывшего мэра Шахт Дениса Станиславова по одному из эпизодов статьи "Превышение полномочий", по другому эпизоду этой же статьи он был оштрафован, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает сегодня ИА "Дон 24". По данным агентства, бывший градоначальник освобожден из-под стражи в зале суда.

Суд назначил Станиславову штраф в размере 100 тысяч рублей, отмечает сегодня "1Рнд.ру". По данным издания, бывший чиновник был оправдан по делу о предоставлении земельного участка застройщику, по второму эпизоду суд посчитал вину доказанной.

До того, как Станиславова отпустили в зале суда, он находился под арестом в СИЗО Шахт, проинформировал 4 сентября Kvushahty.ru. По данным издания, застройщик, которому Станиславов предоставил землю, на тот момент был приговорён к 6 годам заключения, но уже условно-досрочно освобождён. По второму эпизоду дела вынужденный установить постаменты для памятников предприниматель потратил на это 1 миллион рублей, отмечает издание.

Денис Станиславов в 2008 году стал депутатом Заксобрания Ростовской области, а в 2011-м победил на выборах мэра Шахт. Эту должность он занимал до 2015 года, в отставку ушел по собственному желанию, отмечает сегодня "1Рнд.ру". После работы в мэрии Станиславов занялся ресторанным бизнесом. Ему принадлежит ряд развлекательных заведений в Ростове-на-Дону, сообщил 12 февраля "Блокнот - Ростов-на-Дону".

На сайте Шахтинского горсуда на 16.40 мск сегодня говорится, что по делу Станиславова суд огласил приговор 4 сентября, однако сам текст решения не прикреплен. Дело рассматривалось единолично судьей Геннадием Грибенюком с 1 июля. Пять раз заседания откладывались из-за неявки свидетелей, один раз – из-за неявки в суд потерпевшего. Всего состоялось десять заседаний, говорится в карточке дела, размещенного на сайте суда.