Лари. Фото: М. Кузнецовой для "Кавказского узла".

05 сентября 2019, 04:35

Экономисты раскритиковали Нацбанк Грузии

Нацбанк Грузии поднял ставку рефинансирования до семи процентов. Это решение вызовет подорожание потребительских кредитов, продуктов и услуг, считают экономисты.

Как писал "Кавказский узел", в июле обменный курс грузинской валют рекордно обесценился. Падение курса лари связано, по мнению чиновников, с беспорядками в стране. Глава Нацбанка Коба Гвенетадзе считает, что в ослабление лари важную роль сыграло снижение турпотока, а экономист Георгий Хухашвили заявил, что реальная причина обесценивания лари - дефицит долларов, поступающих в страну. Местные жители пожаловались, что ощутимо выросли цены на продукты и топливо.

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии 4 сентября принял решение об увеличении ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта до семи процентов. Ужесточение монетарной политики связано с обесцениванием курса лари, пишет "Грузия-онлайн".

При этом Комитет по монетарной политике Нацбанка заявил, что готов продолжить ужесточение монетарной политики до тех пор, "пока давление со стороны обменного курса лари не снизится".

Решение о повышении ставки рефинансирования означает, что для населения и бизнеса будет выше процентная ставка по кредитам, заявил корреспонденту "Кавказского узла" вице-президент по операциям в Международном центре исследований и прогнозирования Ника Шенгелия.

«В свете нынешнего курса это решение повысит цены на услуги и продукты», - также отметил он.

Ранее, 3 сентября Ника Шенгелия заявлял, что лари не стабилизируется осенью. При этом он сослался на отсутствие инвестиций и плохую денежно-кредитную политику Нацбанка.

"Такие колебания лари уже стали обычными новостями. И причины те же - отсутствие инвестиций и плохая кредитно-денежная политика Национального банка... Когда НБГ пополняет резервы другими фондами (включая гранты и государственные займы), он должен предоставлять коммерческим банкам казначейские векселя для регулирования избыточного лари в их обороте... Теперь НБГ фактически вкладывает избыточные деньги в грузинский рынок, вызывая колебания валютных курсов", - сказал он.

Основной причиной колебаний курса валюты является политическая нестабильность, считает бывший член совета Национального банка Грузии, доктор
экономических наук Михаил Токмазишвили. В особенности он отметил отставку с поста премьер-министра Мамуки Бахтадзе.

2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о своей отставке. Свое решение он объяснил тем, что "выполнил свою миссию", которая заключалась в создании и внедрении стратегических рамок для развития страны. Бахтадзе уточнил, что остается в команде правящей "Грузинской мечты".  3 сентября глава "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили за заседании политсовета партии представил кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министр. Гахария, отставки которого ранее требовали участники акций протеста, анонсировал кадровые перестановки в правительстве.

"Естественно, когда в политике происходят изменения такого масштаба и возникает так много вопросов без ответа, это также отражается на доверии населения к валюте. Инвесторы также делают перерыв. В общем, недоверие отражается на всем", - заявил он в интервью "Резонанси" 3 сентября (перевела корреспондент "Кавказского узла").

Решение об увеличении ставки рефинансирования приведет к тому, что более 98 тысяч кредитов, полученных в банках Грузии, подорожают, считают эксперты неправительственной организации "Общество и банки".

Речь идет о тех кредитах, которые были выданы по плавающей процентной ставке, большинство которых привязаны к ставке рефинансирования. Общий их объем составляет более пяти миллиардов лари, говорится в заявлении организации.

Примечание:

"Владелец сети супермаркетов обвинил власти Грузии в давлении", "Грузинская оппозиция обвинила Иванишвили в проблемах "ТВС-банка", "Оппозиция раскритиковала Нацбанк Грузии за отказ от дискуссии в парламенте".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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