04 сентября 2019, 14:48

Тела летчиков найдены на месте крушения Су-25 под Буденновском

Оба пилота штурмовика, который разбился во время учебного полета в Ставропольском крае, найдены мертвыми, сообщили сегодня военные.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября в 38 километрах от Буденновска во время учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ. Оба летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.

Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены в разбившемся самолете, сообщил сегодня представитель военной прокуратуре Южного военного округа. "Тела пилотов самолета найдены. Два человека. Обнаружены в самолете", - приводит его слова ТАСС.

Военная прокуратура ЮВО начала проверку инцидента, уточняет агентство.

Комиссия Минобороны подтвердила гибель двух пилотов Су-25УБ, сообщает "Интерфакс-Юг". "Летчики не успели катапультироваться", - цитирует агентство сообщение Минобороны России.

По предварительным данным, самолет, которым управляли летчики из Буденновска, потерпел крушение во время отработки «мёртвой петли» после того, как экипаж не смог вывести самолет из пикирования, уточняют "Известия".

Примечание:

"Пилот госпитализирован после падения вертолета в Адыгее", "Минобороны Азербайджана назвало причину крушения МиГ-29", "Памятник жертвам катастрофы Ту-154 открылся в Сочи".

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