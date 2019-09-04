Следствие оценило ущерб по делу о хищении газа астраханцами в 13,5 миллиона

04 сентября 2019, 16:13

Сотрудники коммерческой фирмы подозреваются в незаконном подключении к газопроводу и хищении газа для пекарен, ресторанов и кафе, сообщает сегодня МВД.

По версии следствия, шесть астраханцев подключились к газопроводу низкого давления так, чтобы газ шел в обход приборов учета. Силовики обнаружили шесть замаскированных врезок в магистральную сеть на крышах, цокольных этажах, в чердачных и других помещениях офисных зданий и жилых домов, расположенных в различных районах Астрахани.

Похищенный газ общим объемом несколько тысяч кубометров использовался в пекарнях, на кухнях ресторанов и кафе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте астраханского управления МВД. По предварительным данным, сумма ущерба составила более 13,5 миллиона рублей. Дело расследуется по статье "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Один из подозреваемых заключен под стражу, ещё трое – под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Среди них директор коммерческой фирмы, старший техник по эксплуатации, менеджер, администратор, диспетчер и мастер, отмечается в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, родственник Рауфа Арашукова, был арестован в конце января по делу о хищении природного газа. Арест Руслана Арашукова не вызвал в регионе общественного резонанса: Арашуков не поддерживал связей с местными элитами, а жители области не интересуются механизмами работы газовой отрасли, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.