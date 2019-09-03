03 сентября 2019, 22:40

Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия депутата Куцнашвили

Большинство депутатов парламента Грузии проголосовали за прекращение полномочий Закарии Куцнашвили, организовавшего проведение Межпарламентской ассамблеи православия.

Как писал "Кавказский узел", депутат парламента от "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили 3 июля официально обратился к спикеру парламента Арчилу Талаквадзе с просьбой снять с него полномочия досрочно. Он был организатором проведения Межпарламентской ассамблеи православия, после которой в Грузии начались массовые акции протеста.

Сегодня на на пленарном заседании 96 депутатов парламента проголосовали за досрочное прекращение полномочий Закарии Куцнашвили. Всего в голосовании приняли участие 113 депутатов, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию заседания на сайте парламента Грузии.

Напомним, акция протеста в Тбилиси 20 июня началась после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Они анонсировали импичмент спикера парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Даже после того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился. Сегодня акция была возобновлена.

Примечание:

"Активисты помешали вывозу из Аджарии 300-летнего эвкалипта", "Владельцы гостевых домов потребовали срочно завершить ремонт набережной Кобулети", "В Черном море у берегов Аджарии зафиксирован разлив нефти".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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