Жители Багаевской потребовали референдума о свалке

03 сентября 2019, 19:27

Участники митинга в станице Багаевской на западе Ростовской области собрали первые 400 подписей за проведение местного референдума, на который предложено вынести вопросы о закрытии свалки, открытии роддома и недоверии местным властям.

"Кавказский узел" сообщал, что 28 июля 500 человек вышли на митинг в станице Багаевской. Участники акции выступили против вывоза на территорию станицы мусора из других населенных пунктов Ростовской области, заявили о проблемах с медициной и дорогами, отсутствии роддома и очистных сооружений. Соорганизатор митинга Василий Кибиткин был оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения акции. Сам Кибиткин назвал дело сфабрикованным.

Сегодняшний митинг в Багаевской, по данным организаторов, собрал около 400 человек. Власти согласовали ацию не с первого раза, запретив при этом использовать сцену и назначив митинг на будний день. "Сейчас к нам за сутки приезжают до 70 машин с мусором. В каждой машине может быть до 30 тонн отходов. Счет уже идет до тысячи тонн, свалка разрастается до огромных размеров. Люди начали жаловаться, что по станице пошла вонь. Воняет уже на многих улицах - так это еще свалка не перевалила за бугор, который ее окружает. Но все идет к этому, если продолжат в таком количестве свозить", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону один из организаторов митинга Василий Кибиткин.

Он отметил, что принятая на прошлом митинге резолюция была направлена в различные инстанции, но ответ был получен только из областных министерств здравоохранения и ЖКХ. "И то только по закрытию роддома. Нам отписались, что это решение было местных чиновников. А про незаконную свалку вообще никто не дал ответ", - подчеркнул Кибиткин. Дата рассмотрения апелляции на решение о штрафе за митинг еще не назначена, добавил активист.

Багаевцы опасаются, что мусорный полигон отравит почвы и местную реку Подпольную, на берегах которой он расположен. "Рядом река Подпольная - она питается родниками, и эта свалка убьет реку. Раков уже нет, и рыбы становится меньше", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Ирина Шумахер. Он отметила, что боится пожаров на свалке. "Свалка будет разрастаться, и в один день она загорится, как это часто происходит у нас в области, и мы тут задохнемся", - пояснила женщина.

Ухудшение экологии не позволит багаевцам заниматься выращиванием овощей и подорвет источник их заработка, указал местный житель Вячеслав Афонин. "Живут многие от того, что вырастят - работы нет, люди выращивают помидоры, огурцы. Если и есть работа, то платят мало. У меня трое детей, и я не смогу их обеспечить на пять тысяч, пускай депутаты попробуют на такие деньги прожить", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты начали сбор подписей за местный референдум, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников митинга Сергей Шаповалов. "Раз чиновники не идут на диалог с народом, с людьми они не разговаривают, не спрашивают их мнения, поэтому я и предложил обсудить проведение референдума. Все собравшиеся проголосовали за, тут же собрали 400 подписей. Три вопроса будем рассматривать: это закрытие свалки, открытие роддома и о недоверии к местной власти. Инициативная группа по поручению митингующих подготовила письмо, и в ближайшие дни потребует созвать внеочередное собрание депутатов станицы Багаевской и вручит подготовленные письма о проведении референдума председателям собрания депутатов. Также на митинге я призвал людей скинуться на штраф Василию Кибиткину - он пострадал за всех нас. Люди откликнулись, и тут же собрали необходимую сумму, 20 тысяч рублей", - сообщил Шаповалов.