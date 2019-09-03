Сочинцы поспорили о достижениях и неудачах Пахомова

03 сентября 2019, 15:36

За 10 лет пребывания Анатолия Пахомова на посту мэра Сочи в городе ухудшилась экологическая ситуация и обострились социальные проблемы, указали опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Некоторые сочинцы поставили в заслугу градоначальнику проведение Олимпиады и чистые центральные улицы.

Как писал "Кавказский узел", на 10 сентября назначен конкурс на должность главы Сочи. Свои кандидатуры заявили 18 человек, в том числе четыре женщины. Действующего мэра Анатолия Пахомова среди них нет, он решил не переизбираться на третий срок. "Отслужил честно два срока. Думаю, что этого было достаточно... Мне кажется, уже можно дать возможность порулить и другим", - пояснил Пахомов свой отказ от участия в конкурсе.

Анатолий Пахомов занимает пост мэра с 2009 года. 14 сентября 2014 года Пахомова избрали главой города на всеобщих выборах, а 28 мая 2015 года горсобрание Сочи одобрило изменения в уставе города, согласно которым в 2019 году мэр будет избираться не жителями, а депутатским корпусом. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября, говорится в биографической справке об Анатолии Пахомове, опубликованной на "Кавказском узле".

Сочинские активисты и местные жители, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", критически оценили итоги 10-летнего пребывания Пахомова на посту градоначальника. Часть из них дали двойственную оценку работе мэра. Опрос не носит репрезентативный характер, а лишь показывает мнения некоторых жителей Сочи.

"За 10 лет нахождения у власти Анатолия Пахомова в три раза сократилось количество предпринимателей малого бизнеса, занимавшихся нестационарной торговлей. Тысячи сочинцев остались без работы. Но с другой стороны, если рассматривать положительные качества Пахомова, хочу сказать, что он трудоголик. Каждое утро встречала его с группой чиновников с обходами дворов, торговых точек, улиц города. Поэтому в центре город всегда чистый, что я считаю положительным качеством градоначальника: пусть любой ценой, но организовать и заставить навести чистоту", - высказала, в частности, свое мнение председатель "Объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса Сочи" Тамара Шовба.

Центральные улицы Сочи при Пахомове стали "безусловно чище", согласилась лидер общественного гражданского движения "За Сочи" Елена Негоруца. В то же время градостроительную политику мэра Негоруца охарактеризовала как "строительную вакханалию". "Пахомов убрал ларьки у ЦУМа, выделил средства на сквер у Зимнего театра, поддержал раздельный сбор мусора в городе. Но также стали появляться уже другие ларьки, как в парке Ривьера, дендрарии... Социальное направление полностью провалено, что, конечно же, явилось следствием непродуманной бесконтрольной застройки. Была модернизирована улица Навагинская, она сделана пешеходной - красиво очень, но отсутствие ливнёвок в каждый дождь превращает это место в место потопа", -рассказала Елена Негоруца.

Член Экологического и градостроительного совета Сочи Алла Юсупова подвергла Анатолия Пахомова критике за "небрежное отношение к зеленым насаждениям в результате застройки", но поставила мэру в заслугу то, что "хоть и с трудом, но глава города прислушался к общественникам и отреставрировал известный в городе «Уголок Венчагова»". "Был воссоздан терренкур, начинающийся от Мацестинского виадука до стадиона, были попытки создания скверов у морвокзала, на Макаренко, на Бытхе", - перечислила достижения мэра Алла Юсупова.

Создание новых парков и терренкуров одобрила и 60-летняя Мария Пономерева. "Живу на Курортном проспекте и после того, как Пахомовым был воссоздан терренкур, все время им пользуюсь. Полезно для здоровья", - сказала пенсионерка.

40-летний сочинец Максим Жданов рассказал, что ему нравятся установленные в скверах и парках тренажеры. "Я хожу постоянно в парк Фрунзе, там отличные тренажеры", - сказал он. 30-летняя риелтор Елена Самойлова также сообщила, что с удовольствием посещает тренажеры в парке Ривьера.

Лидер Общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук, в свою очередь, подверг Пахомова критике за ухудшение экологии. "По строительным нормам мы должны на население курорта Сочи, которое официально составляет 362 915 человек, иметь 32 квадратных метра территорий озеленения общего пользования, но согласно ответу бывшего председателя ГСС Анатолия Луцыка депутату Людмилы Шестак от 2010 года, уже тогда, при начале правления Пахомова, количество зеленых насаждений было снижено до трех квадратных метров на человека", - сказал он, связав это с "массированной и хаотичной застройкой курорта коммерческими объектами".

Среди экологических проблем Сочи Владимир Остапук перечислил также недостроенные очистные сооружения и мусорные свалки.

Председатель "Ассоциации управляющих и обслуживающих организаций Краснодарского края" Виталий Федоткин напомнил, что "ассоциация и была создана для того, чтобы защищать" права организаций от действий городских властей. "Пахомов вместо того, чтобы организовать слаженную работу ЖКХ, создавал конфликтные ситуации между обслуживающими жилой фонд Сочи компаниями и ресурсными муниципальными организациями, интересы которых лоббировал", - сказал Виталий Федоткин.

70-летняя пенсионерка Нонна Лаврикова раскритиковала власти за кронирование городских деревьев, которое "оголило улицы курорта", а 50-летняя повар санатория Светлана Максимова вспомнила, что при Пахомове погибли и краснокнижные деревья, взятые под охрану государства. Подполковник в отставке 60-летний Василий Григорук высказал мнение, что при Пахомове "город стал перенаселенным и некомфортным для проживания".

80-летняя бывшая учительница Вероника Краснова поставила мэру в заслугу проведение Олимпиады 2014 года. "Это огромная работа - выдержать проведение такого большого международного мероприятия. Надо иметь смелость, много энергии, позитива, уметь организовать людей. Хотя Пахомова многие ругают, но я им восхищаюсь. Не каждому дано выдерживать такие нагрузки и столько негатива, который обрушивается на него. Но он всегда приветлив, общается с людьми вежливо", - заявила пенсионерка.

75-летняя Зинаида Баталина в свою очередь предположила, что "надо было Пахомову остаться еще на один срок, так как он знает все проблемы города".