Учения с применением бронетехнки начались в Волгоградской области

03 сентября 2019, 17:03

Около тысячи мотострелков отработали вождение на плаву на боевых машинах пехоты БМП-3 в Волгоградской области, сообщили сегодня в Южном военном округе.

Учения мотострелков на боевых машинах пехоты БМП-3 прошли на полигоне Прудбой в Волгоградской области, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Южного военного округа, размещенном на сайте Минобороны России. В рамках учений военнослужащие на реке Каповка отработали различные маневры по вождению на плаву, среди которых обход спецбуйков, обозначающих препятствия, выполнение разворотов и другие нештатные ситуации.

«Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку», - отмечается в сообщении. В учениях задействовано около тысячи военнослужащих.

По данным пресс-службы, до начала занятий на водоеме солдаты изучили теоретический курс и сдали нормативы по плаванию.

«Кавказский узел» писал, что 30 августа экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк" Южного военного округа провели стрельбы на полигонах в Северной Осетии и Ставропольском крае в рамках двусторонних тактических учений.