Родители дагестанских учеников озвучили затраты на подготовку к школе

03 сентября 2019, 12:59

Проблема обучения в несколько смен решена не во всех школах Дагестана, признали в Минобрнауки республики. На подготовку к новому учебному году пришлось потратить от 5 до 15 тысяч рублей, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" родители школьников. Учебники в этом году выдали в школах бесплатно, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", в этом учебном году в Дагестане открылись пять школ - две в Каспийске, одна в Южно-Сухокумске а также школы в селах Коркмаскала и Новокаре. Школа в селе Коркмаскала решила проблему трехсменного обучения, а обучение в новой 13-й школе Каспийска будет вестись в одну смену, сообщили власти Дагестана.

Год назад, 1 сентября 2018 года, в Дагестане открылись 15 новых школ в 14 муниципалитетах, к занятиям приступила 51 тысяча первоклассников.

В этом году общее количество школьников в республике превысило 418 тысяч человек, из них более 52 тысячи пошли в первый класс, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минобрнауки Дагестана.

По ее словам, в некоторых школах сохраняется двухсменный режим обучения. "Двухсменных школ у нас в республике много. У нас есть и трехсменные школы", - сказала представитель министерства, не уточнив их количество.

Чтобы решить проблему обучения в несколько смен, в республике "ударными темпами" строятся новые школы. "Проблема загруженности школ у нас только в нескольких городах республики, потому что в селах детей мало, а в городах больше. [Идет] активная внутренняя миграция из села в город", - сказала представитель министерства.

У некоторых школ строятся дополнительные корпуса, которые помогают разгрузить учебное заведение и решить проблему графика обучения. "В прошлом году в некоторых школах Махачкалы таким образом убрали третью смену", - рассказала представитель министерства.

В российских школах не должно оставаться третьих смен, а в перспективе - и вторых, заявил президент Владимир Путин еще в декабре 2016 года. Минобразования Дагестана рассчитывало решить проблему трехсменки к 2018 году.

С ремонтом школ помогают спонсоры

Новые школы открываются не только для решения проблемы двухсменного и трехсменного обучения, но и в рамках программы капремонта ветхих школ, подчеркнула сотрудница Минобрнауки, уточнив, что рамках этой программы в 2019 году в республике отремонтировано 217 школ. "В прошлом году проект назывался "100 школ", а отремонтировали 117. В этом году планировали 150, а отремонтировали 217 школ", - рассказала она.

На каждую из этих 217 школ республиканский бюджет выделил по 2 миллиона рублей, а остальные расходы покрыты за счет муниципального бюджета и участия спонсоров, пояснила представитель министерства.

Директор школы села Великент Дербентского района Нариман Мирзалиев подтвердил, что в сельской школе завершается ремонт по программе капремонта ветхих школ. Из республиканского бюджета на ремонт было выделено 2 миллиона рублей, из районного - около 970 тысяч, еще 525 тысяч рублей перечислили спонсоры, сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор школы.

Спонсорами ремонта стали уроженцы села, рассказал он. "Выходцы из нашего села, с кем я с детства дружил", - пояснил Нариман Мирзалиев. Школа была построена в 1977 году и с тех пор в здании проводился только косметический ремонт, уточнил директор школы.

Махачкалинские школьники получили бесплатные учебники



Жительница Махачкалы Айшат рассказала, что трое ее детей пошли в этом году в первый, второй и третий классы, и для того, чтобы собрать каждого ребенка к школе, понадобилось по 15 тысяч рублей. При этом покупать учебники не пришлось, так как их выдали в школе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Айшат.

Глава Дагестана Владимир Васильев 2 сентября объявил, что все школы полностью укомплектованы бесплатными учебниками и учебными пособиями. "Около двух миллионов учебников поступило в школы, 146 тысяч из них – на родном языке", - заявил он.

По словам Айшат, все лето ее дети занимались с репетиторами, в том числе будущий первоклассник. "[Младшему] ребенку пришлось заниматься с репетитором, чтобы подготовиться к школе, потому что в школе принимают детей, умеющих читать и писать", - рассказала махачкалинка. Старший ребенок занимался с репетитором, так как посещает шахматный кружок, уточнила женщина. "У нас есть кружок по шахматам, куда он ходит, и чтобы успевать в дальнейшем [по школьной программе], нам приходится с ним заниматься дополнительно", - пояснила Айшат.

Житель Махачкалы Магомед потратил на подготовку своего пятиклассника к школе 15 тысяч рублей. Мужчина пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что покупать учебники ему не пришлось, так как их выдали в школе. Сын Магомеда также занимался с репетитором, уточнил махачкалинец, пояснив, что семья обратилась к репетитору для того, чтобы ребенок успевал в школе и опережал школьную программу.

Двое детей жителя Махачкалы Гаруна пошли во второй и восьмой классы. По его словам, на подготовку обоих детей к школе он потратил 16 тысяч рублей. Учебники покупать не пришлось, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Гарун. Мужчина заявил, что его дети должны уделять больше внимания русскому и английскому языкам. "Ходят к репетитору русского и английского, так как считаю, что детям нужно сделать акцент на этих предметах", - сказал он.

Жительница махачкалинского поселка Хушет Анжела - мать троих детей, которые в этом году пошли во второй, шестой и девятый классы. Женщина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в школе им выдали все учебники, кроме учебника английского языка. Анжела затруднилась назвать сумму затрат на подготовку к школе, уточнив, что детям пришлось купить "некоторую одежду и канцтовары". Дети Анжелы посещают репетитора по русскому языку, добавила она. "Они говорят, что учитель на уроке не так доходчиво объясняет, как репетитор", - рассказала махачкалинка.

Житель Махачкалы Али потратил на подготовку двух своих детей к обучению во втором и третьем классе более 10 тысяч рублей при том, что часть одежды и канцтоваров была закуплена заранее. По словам мужчины, ему, как и в прошлые годы, не пришлось покупать учебники. "Учебники нам всегда выдают", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Али. Оба ребенка Али также занимаются с репетиторами, так как "в школе задают очень много заданий", и дети не успевают их выполнять. "Очень много задают. Жена на работе, я на работе. Мы не успеваем с ними делать домашние задания", - посетовал мужчина.

Матери избербашских школьников рассказали о нехватке учебников

Ребенок жительницы Избербаша Патимат в этом году пошел в 8-й класс. По ее словам, на подготовку ребенка к школе ушло более 5000 рублей без учета покупки одежды. Весь комплект учебников выдали в школе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Патимат. "Раньше проблема с книгами была, а в этом году выдали", - сказала она.

По ее словам, до сих пор она не прибегала к услугам репетитора, так как ее ребенок "учится неплохо". Однако в этом году Патимат планирует нанять репетитора по основным предметам. "В девятом классе будут экзамены, надо к ним подготовиться", - пояснила женщина.

Мать восьмиклассника из Избербаша Саида также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году, в отличие от прошлых лет, в школе выдали все учебники. На подготовку ребенка к школе у Саиды, по ее словам, ушло "не менее 5000 рублей".

Женщина уточнила, что в прошлом году прибегала к услугам репетитора по английскому языку из-за неуспеваемости ребенка. Будет ли ее ребенок и в этом году заниматься дополнительно, жительница Избербаша, по ее словам, пока не решила.

Обучение на дому позволяет избежать затрат на школу

Двое детей жителя Махачкалы Рамазана не посещают школу, а находятся на семейном обучении дома. "Семейное обучение" мужчина считает наиболее комфортным для детей, так как сами родители контролируют учебный процесс. Однако оба ребенка числятся в одной из городских школ, где сдают четвертные итоговые работы по всем необходимым предметам и "показывают хорошие результаты", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Рамазан.

Благодаря такой форме обучения Рамазан, по его словам, может акцентировать внимание ребенка на определенном предмете и регулировать нагрузку, при этом он избавлен от финансовых затрат на подготовку детей к школе и расходов во время учебного года.

Напомним, что в июле родители дагестанских школьников пожаловались на поборы в школах и необходимость покупать учебники за свой счет. Практику поборов в школах поддерживают сами родители, когда соглашаются сдавать деньги и не пишут жалобы, заявили в Минобрнауки Дагестана. На родителей, которые отказываются сдавать деньги, оказывают давление, возразили тогда пользователи соцсетей.