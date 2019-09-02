Два человека пострадали при взрыве газового оборудования в Дагестане

02 сентября 2019, 18:19

Двое пострадавших при взрыве газового оборудования на автомобиле в Дагестане госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве.

Инцидент произошел в селении Совхоз имени Герейханова Сулейман-Стальского района на территории частного дома, сообщил источник.

"Газовое оборудование взорвалось на автомобиле. Два человека госпитализированы в Центральную районную больницу", - цитирует сегодня источник "Интерфакс".

Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, решается вопрос об их транспортировке в Республиканскую клиническую больницу, пишет сегодня со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Дагестана Залину Муртазалиеву "Регион online".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле произошел взрыв газа в частном доме в Хасавюрте. Одна из шести пострадавших умерла в больнице.