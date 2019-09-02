Ставропольский активист заявил об избиении после митинга оппозиции

02 сентября 2019, 19:44

Инструктор ставропольского отделения партии «Яблоко» Андрей Фокин сообщил, что возле дома после митинга оппозиции на него напали двое неизвестных. Нападение связано с общественной деятельностью, считают сам активист и пользователи Facebook.

Недалеко от дома после митинга , прошедшего 31 августа в Ставрополе, двое неизвестных напали на местного активиста Андрея Фокина. «После возвращения с митинга в Ставрополе пошел в Сбербанк. В ста метрах от подъезда меня догнали двое незнакомцев… сбили очки, я обернулся и получил кулаком в лоб... несколько минут не видел ничего. Достали из кармана два смартфона (карту банка не трогали). Положили (телефоны) на траву и сверху очки. Сели в черную машину и (уехали)», - написал сегодня Фокин на своей странице в соцсети Facebook.

По словам активиста, он снял побои и написал заявление в полиции. Фокин также отметил, что связывает нападение со своей общественной активностью. «Переписки с ведомствами по экологии…мной подчёркивалось неоднократно, что (федеральные природоохранные ведомства) <...> бездействуют в отношении защиты природы на Кавминводах», - отметил Фокин среди возможных причин инцидента.

По словам активиста, он также выявил нарушения предвыборной агитации, проводимой одним из кандидатов. «Еще я доверенное лицо кандидата в губернаторы, генерала Соболева Виктора Ивановича», - написал Фокин в соцсети.

Пост был опубликован сегодня около 10.30 мск и к 19.00 набрал 44 лайка.

31 августа в Ставрополе прошел митинг под лозунгом "Нет произволу властей!" национально-патриотических сил России, поддержанный партией "Яблоко" и движением "Левый фронт", говорилось в посте на личной странице Фокина, опубликованном 1 сентября.

Выборы главы Ставропольского края пройдут 8 сентября. Кандидатами на выборы стали пять человек, среди которых глава Ставропольского края Владимир Владимиров, представитель КПРФ Виктор Соболев, Николай Кряжев, выдвинутый "Коммунистической партией социальной справедливости", глава ставропольского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин и Геннадий Ефимов, выдвинутый от регионального отделения ЛДПР.

Пользователи соцсети также связали нападение с общественной деятельностью Фокина.

«Отстаивание общественных интересов, особенно в области экологии и защиты природных территорий, чревата для неравнодушных людей в Ставропольском крае. Сращивание некоторых коррумпированных местных (представителей) о власти с "коллегами" извне полностью криминализовало ситуацию в регионе...Так, в 2013 году на Кавминводах был убит на пороге своего дома эколог-общественник, журналист Николай Потапов...», - написал Павел Мартиросов.

Бывший глава Пригородного сельсовета, редактор газеты «Сельсовет» Николай Потапов был убит 18 мая 2013 года . По данным следствия, он вышел из дома в хуторе Быкогорка Предгорного района, сел в свой автомобиль, когда неизвестный в черной маске выстрелил в него не менее пяти раз. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны три брата.

По мнению другого пользователя, Олеси Потемкиной, аналогичная ситуация характерна не только для Ставропольского края.

«Ведь не только в вашем регионе такая специфика, а много где. По сравнению с тем, как досталось полтора года назад Андрею Рудомахе из Эковахты по Северному Кавказу, это ты, Андрей, еще легко отделался. Похоже на предупреждение», - прокомментировала Потемкина.

28 декабря 2017 года у координатора "Эковахты" Андрея Рудомахи были диагностированы черепно-мозговая травма и перелом носа. Поводом для нападения могла быть инспекция в районе села Криница под Геленджиком, где, по данным экологов, на землях лесного фонда без каких-либо разрешений строится дачная резиденция. В деле об избиении активистов "Эковахты" до сих пор нет подозреваемых, а также не выполнены самые простые следственные действия, сообщил адвокат Алексей Аванесян после решения суда о признании бездействия следователя.

Нападение на Фокина произошло в посёлке Иноземцево Ставропольского края, со ссылкой на активиста сообщает сегодня «Кавказ.Реалии».

На сайте МВД Ставропольского края на 19.00 мск сегодня нет информации нападении на Андрея Фокина.