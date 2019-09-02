Подходы к кадетскому корпусу были оцеплены полицейскими. Фото: Пресс-служба ИА "Высота 102" https://v102.ru/news/83140.html

02 сентября 2019, 16:01

Кадетский корпус в Волгограде открылся при усиленных мерах безопасности

Волгоградский кадетский корпус стал третьим учебным заведением такого типа в системе Следкома. На церемонии его открытия сегодня присутствовал глава ведомства Александр Бастрыкин, и подходы к кадетскому корпусу были оцеплены полицейскими, а на территорию пускали только через металлодетектор.

Сегодня на улице Тракторостроителей, где расположен лицей, было много полицейских, в лицей пускали через рамки металлодетекторов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из присутствовавших на встрече родителей кадетов Александр. "Бастрыкин сказал на линейке, что в составе Следственного комитета действуют московский и санкт-петербургский кадетские корпусы. Лицей образован на базе мужского педагогического лицея-интерната имени Слипченко. Коллектив корпуса сохранен и перешел в полном составе в корпус СКР. Ученики лицея, в том числе мой сын, зачислены в кадеты", - сообщил волгоградец.

Из-за визита Бастрыкина на сегодняшней линейке были приняты беспрецедентные меры безопасности: подходы к учебному заведению с раннего утра охраняли полицейские и люди в штатском, воспитанников и их родителей пропускали только через рамки металлодетекторов, а представителей СМИ - строго по спискам, информировала сегодня "Высота 102".

Скриншот комментария относительно мер безопасности на открытии кадетского корпуса в Волгограде 2 сентября 2019 года, https://vk.com/wall-11527738_16717"Клоунада", - прокомментировал эту новость на странице издания в соцсети "ВКонтакте" пользователь Серый Белый.

Кадетский корпус в Волгограде, где будут учиться 357 кадетов - крупнейший в России, отметил корреспонденту "Кавказского узла" сообщил руководитель информационного отдела Волгоградской епархии протоиерей Сергий Алферов. "На открытии сегодня были представители власти, губернатор Бочаров, много генералов именно из-за приезда Бастрыкина. Обучать в лицее будут кадры для следственных органов Волгоградской области", - пояснил Алферов.

Волгоградский кадетский корпус открылся для учеников 7-11 классов. Александр Бастрыкин отметил, что воспитанники кадетских корпусов в системе Следкома, которых теперь насчитывается три, в дальнейшем могут стать студентами ведомственных академий в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Примечание:

"Кадетский корпус в Волгоградской области возобновил работу после дезинфекции", "Число отравившихся в Волгограде возросло до 70", "В доме-интернате в Волгоградской области произошло массовое отравление детей".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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