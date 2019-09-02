Суд ужесточил приговор участнику нападений на военных в Чечне

02 сентября 2019, 19:24

Верховный суд Чечни приговорил участника группировки Басаева и Хаттаба Хасана Оздиева к 25 годам колонии за мятеж и убийство двух похищенных солдат в республике в 2000 году, сообщила сегодня прокуратура. Ранее Оздиев уже был осужден за участие в убийстве 17 военных.

Как информировал "Кавказский узел", 19 июля стало известно, что дело Хасана Оздиева было передано в суд.

В середине августа 2000 года в Веденском районе Оздиев совместно с другими участниками группировки убил двух военнослужащих федеральных сил, ранее похищенных с территории военной комендатуры, утверждают следователи. Оздиеву были предъявлены обвинения в активном участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

По версии следствия, с момента вступления в группировку под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба летом 1999 года житель Чечни Хасан Оздиев до июня 2004 года активно участвовал в вооружённом мятеже на территории республики «в целях нарушения территориальной целостности России».

Верховный суд Чечни вынес обвинительный приговор по делу Оздиева, который был признан виновным по статьям «вооруженный мятеж» и «посягательство на жизнь военнослужащих», говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры России. По совокупности преступлений, за которые Оздиев ранее был осужден, суд приговорил его к 25 годам исправительной колонии строгого режима, отмечается в сообщении. Ведомство не уточняет дату вынесения приговора.

Ранее, в 2005 и 2016 годах, Оздиев был осужден за участие в незаконном вооруженном формировании, покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и убийства жителей Чечни. Так, Оздиев обвинялся в причастности к произошедшему в ноябре 1999 года нападению на военнослужащих федеральных войск в районе населенного пункта Харачой Веденского района, в результате которого были убиты 17 солдат, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Чечни.

Хасан Оздиев был приговорен к 23 годам лишения свободы за участие в банде, совершение терактов и покушения на жизнь военных, правоохранителей и убийства граждан на территории Чечни в 1999-2003 годах, отмечает сегодня РИА "Новости".

В карточке дела Оздиева, обвиняемого по статье «посягательство на жизнь военнослужащих», размещенного на сайте Верховного суда Чечни, говорится, что дело поступило в суд 23 июля и рассматривалось судьей Маккой Тесаевой. По состоянию на 18.55 мск, сегодня информации о приговоре, а также по делу Оздиева, обвиняемого по статье «вооруженный мятеж», на сайте суда нет.