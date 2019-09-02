Студенты армянского вуза потребовали вернуть прежнего ректора

02 сентября 2019, 13:13

Учащиеся Армянского экономического госуниверситета провели сегодня акцию протеста с требованием отменить отставку Рубена Айрапетяна. Преподаватели этого вуза выступали против Айрапетяна, обвинив его в злоупотреблении полномочиями.

Студенты Армянского государственного экономического университета сегодня утром провели забастовку с требованием возвращения бывшего исполняющего обязанности ректора университета Рубена Айрапетяна, сообщает News.am.

Акция студенческой инициативы "Во имя качественного образования" прошла во дворе вуза. По словам участником протеста, нынешнее руководство университета назначает профессоров и руководство по протекции. Кроме того, студенты потребовали возврата качественного образования. "Для нас главное, чтобы Рубен Айрапетян вернулся на пост реактора университета и продолжил реформы учебного процесса", - цитирует сегодня одну из участниц забастовки Ани Хачатрян «Спутник Армения».

По данным издания, студенты направили свои запросы в министерство образования страны. "В условиях прекращения процесса реформ Рубена Айрапетяна студенты вуза отказываются участвовать в учебном процессе, организованном старыми, анахроничными методами. Новый учебный год не может стартовать в условиях подавления голоса студентов", - привело 1 сентября текст заявления протестующих студентов издание.

Сам Рубен Айрапетян заявил, что не является организатором движения студентов. В аппарате университета прокомментировать изданию ситуацию не смогли из-за занятости в связи с началом учебного года.

Ранее, в августе, преподаватели Армянского государственного экономического университета также организовали акцию напротив здания правительства, выступив против регламента проведения конкурса среди преподавателей вуза. Преподаватели также обвинили Рубена Айрапетяна в плагиате в докторской диссертации, проинформировал 16 августа Panorama.am.

«Сообщение о преступлении касается злоупотребления официальными полномочиями временно исполняющим обязанности ректора (Рубена Айрапетяна). Кроме того, исковое заявление будет представлено против министерства образования – в связи с назначением Айрапетяна», – процитировало издание адвоката 35 протестующих преподавателей Александра Кочубаева. После акции временно исполняющей обязанности ректора была назначена Диана Галоян.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 мая Арам Симонян, отставки которого добивались студенческие активисты на неоднократных акциях протеста, добровольно оставил пост ректора Ереванского государственного университета. Симонян не хочет омрачать борьбой вокруг своей кандидатуры празднование 100-летия вуза, пояснил пресс-секретарь ЕГУ. По мнению учатсников протестных акций студентов, при Симоняне в вузе было низкое качество образования, отсутствовала академическая свобода, имелась непрозрачность управления и нецелевая трата ресурсов.