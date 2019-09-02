Власти Шахт сорвали сроки ремонта разрушенного взрывом дома

02 сентября 2019, 08:35

Вопреки обещанию губернатора Ростовской области до сентября восстановить разрушенный взрывом многоэтажный дом в Шахтах, ремонт здания не завершен, констатировали жильцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января в результате взрыва газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах Ростовской области погибли пять человек, еще двое были госпитализированы. Губернатор Ростовской области пообещал восстановить поврежденные после взрыва газа шахтинские многоэтажки к сентябрю. На эти цели из областного резервного фонда выделили 42 миллиона рублей, сообщили 5 июня в правительстве региона.

В Шахтах сорвали сроки восстановительных работ в многоэтажном доме по улице Хабарова, 16, где в январе этого года произошел взрыв бытового газа. В свои квартиры вот уже более полугода не могут вернуться жильцы 72 квартир, сообщило 1 сентября издание 1rnd.ru.

Местные власти не смогли исполнить в срок распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева, который лично потребовал от них восстановить дом до 30 августа. Пострадавшие люди вынуждены жить на съемном жилье, информирует издание.

"Нам разрешили попасть в квартиру 25 августа, чтобы взять необходимые вещи. Вот-вот наступит учебный год. Никто не подумал, как наши дети будут добираться до своей школы и обратно. Так вот, когда мы вошли в наш подъезд, то увидели, что до конца восстановительных работ еще очень далеко. Губернатора обманули, отчитавшись, что восстановительные работы идут с опережением графика. Лифта нет, перил на верхних пролетах тоже нет. Подъезд обшарпанный, почтовые ящики вот-вот рухнут", - цитирует издание одного из жильцов пострадавших от взрыва квартир.

Ремонт дома находится еще в начальном состоянии, в квартиры по-прежнему "страшно зайти", считают жильцы.

"На верхних этажах здания лестничные марши без перил, лифт отсутствует, шахта забита досками, на восьмом этаже вместо отремонтированных "под ключ" квартир, в разгаре кирпичная кладка стен. Девятого этажа вообще еще нет", - цитирует жительницу пострадавшего дома Donday-shakhty.ru.

Среди ведущих ремонт рабочих большая текучка кадров, многие не выдерживают и увольняются из-за боязни высоты, рассказал один из работающих на восстановлении дома прорабов.

"На крыше сейчас работают семеро, внизу трое, в подвале - еще шесть человек. А когда велись демонтажные работы, и до 20 сотрудников на объекте было", - цитирует прораба издание.

Комментариев от администрации города Шахты о сроках восстановления пострадавшего от взрыва многоэтажного дома не поступало.