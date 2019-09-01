Пикеты волгоградских активистов спровоцировали прохожих на дискуссии

01 сентября 2019, 20:25

Четыре активиста провели сегодня в Волгограде одиночные пикеты с критикой властей России. Акция вызвала противоречивые оценки прохожих, а для некоторых волгоградцев требования пикетчиков стали поводом для спора.

Как писал "Кавказский узел", группа активистов, несогласных с политикой президента и "Единой России", регулярно выходит на одиночные пикеты в Волгограде. 25 августа они провели пикеты за честные выборы, а вчера, 31 августа, поддержали акцию "Стратегия-31" в защиту статьи 31 Конституции, которая разрешает гражданам мирные собрания.

Сегодня четыре активиста провели с 16.00 до 18.00 (15.00-17.00 мск) одиночные пикеты в центре Волгограда. Галина Тихенко и Елена Шеина стояли с плакатами с критикой властей России, Галина Заболотнева держала плакат «Волгоград – коррупция!», а Владимир Тельпук стоял с плакатом, содержащим требование соблюдать Конституцию, передал корреспондент "Кавказского узла".

Одна из прохожих, женщина средних лет, облила плакат Галины Тихенко коричневой жидкостью, рассказала пикетчица корреспонденту "Кавказского узла". "Я хотела ее сфотографировать, но она сказала «Я сейчас и тебя оболью»", - сообщила Галина Тихенко.

По ее словам, пикет вызвал и одобрение прохожих. "Очень много фотографировал блогер из Москвы, он взял у меня интервью. Молодежь показывает большой палец в знак поддержки. Многие реагируют на плакаты про Путина и "Единую Россию". Спрашивают: «Вас еще не посадили? Не боитесь?». Я говорю, что меня защищает Конституция, никто не имеет права с одиночного пикета прогнать или запретить. Они удивляются. Очень много полиции сегодня, никто [из полицейских] не реагирует на нас и не делает замечания", - рассказала участница акции.

По словам Галины Тихенко, вчера во время одиночного пикета она также столкнулась с агрессивной реакцией прохожей. "Это было в конце пикета, неизвестная женщина ногой пинала плакаты про Путина и "Единую Россию", мы засняли это на видео. Она была против того, что мы критиковали Путина. Когда подошли полицейские, она уже убежала. Они вызвали других полицейских, они составили протокол и взяли с меня объяснения. Меня теперь должен вызвать участковый по этому поводу", - сказала Галина Тихенко.

Одна из прохожих, представившаяся Светланой, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не согласна с плакатами Галины Тихенко. «Без Путина будет еще хуже, может быть война», - сказала женщина.

Семейная пара из Москвы, напротив, поддержала пикетчицу. "Мы поддерживаем, это очень смело", - сказала москвичка корреспонденту «Кавказского узла».

Две прохожих женщины поспорили друг с другом около пикетчицы. "Из людей сделали рабов, молодежь не работает", - заявила пенсионерка, представившаяся корреспонденту "Кавказского узла" Ниной Афанасьевной.

"Работа есть, это молодежь не хочет работать", - парировала другая женщина. "С зарплатой в 11 тысяч разве можно прокормить семью? - ответила ей Нина Афанасьевна. - Детей кормить надо, а нечем. Недавно губернатор Бочаров прилетал к нам в Красноармейский район на вертолете с Алекперовым. Открыли там стелу на территории нефтеперерабатывающего завода (по информации сайта главы региона, Андрей Бочаров и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов приняли участие в церемонии открытия стелы на территории Волгоградского НПЗ 27 августа. – Прим. "Кавказского узла"). Но почему они не полетели на окраину района, чтобы посмотреть, что там творится? А на окраине – грязь. Заводы позакрывали – Канатного завода нет, судоверфи нет, химзавод развалился".

Большинство прохожих сегодня выразили поддержку пикетчикам, сказала корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавшая за пикетом активистка Наталья Дорожнова. "Единицы негодуют или плюются", - пояснила она.

Активистка Елена Шеина сказала корреспонденту «Кавказского узла», что пикетирует за сменяемость власти. «Нас лишили всего, даже права на честные выборы", - сказала Шеина.

По словам активистки, сотрудники силовой структуры попросили ее уйти, поскольку город сегодня празднует 430-летие. «Но я осталась», - уточнила Елена Шеина.

Галина Заболотнева вышла на пикет, поскольку, по ее словам, у граждан "украли все – от национальных богатств до голосов на выборах". "Людей оскорбляет пикет, потому что они верят, что идут в лучшее будущее", - сказала Заболотнева корреспонденту "Кавказского узла".

Один из прохожих подверг активистку критике. "Вам делать, что ли, нечего, сегодня праздник", - сказал Галине Заболотневой проходивший мимо мужчина.

Владимир Тельпук сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что многие прохожие улыбаются, читая его плакат о Конституции.

"Я не против таких плакатов. На этом плакате уже прямо крик отчаяния с призывом соблюдать законы... Мы гуляем по городу, сегодня праздник, и вдруг пикеты с политическими требованиями. Неожиданно", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" свое отношение к пикету Тельпука мать двоих детей Элеонора Медведева.

Иное мнение высказал прохожий средних лет, отказавшийся назвать свое имя корреспонденту "Кавказского узла". "Могли бы в день города не позориться, они нам уже как бельмо на глазу, эти граждане оппозиционеры", - сказал мужчина.