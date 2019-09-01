Мост к трем селам поврежден в Дагестане

01 сентября 2019, 21:17

Мост на межрайонной дороге в Хасавюртовском районе оказался под угрозой обрушения после подмыва опоры. К трем селам можно проехать по объездной дороге, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, сообщение об угрозе обрушения моста поступило спасателям сегодня. "На межрайонной дороге "Хасавюрт-Гребенская " на 34 км на автодорожном мосту через канал имени Дзержинского произошел подмыв опоры моста, имеется угроза обрушения. Дорога ведет в три населенных пункта - Октябрьская, Новосельцево, Теречное. Имеется объездная дорога, проходящая через поселок Дзержинского. Объездная дорога составляет 15 км", - проинформировало ГУ МЧС по Дагестану.

Местные жители оповещены об инциденте через Единую дежурно-диспетчерскую службу, минареты мечетей, на дороге работники ГИБДД выставили посты и установили предупредительные знаки. Аварийно-восстановительные работы запланированы на 09:00 мск 2 сентября, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 июля жители четырех сел в Чародинском районе остались без автомобильного сообщения после повреждения моста. В тот же день был организован временный проезд через реку Хаштинку.