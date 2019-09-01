Активисты призвали поучаствовать в покрытии расходов на "Алишку в доме игр-2"

01 сентября 2019, 16:48

Благотворительный спектакль "Алишка в доме игр-2" в Махачкале посетили более 450 воспитанников детдомов и детей из малообеспеченных семей, сообщили организаторы. Желающим разделить расходы на подготовку спектакля предложено поучаствовать в краудфандинге.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня благотворительный показ спектакля "Алишка в стране игр", организованный фондом "Надежда" и приуроченный к празднику Ураза-байрам, посетили в Махачкале более 500 воспитанников детдомов и детей из малообеспеченных семей. Сценаристы не исключили, что в последующих показах может появиться развитие сюжета спектакля.

31 августа в "Русском театре" в Махачкале прошли три показа благотворительного спектакля «Алишка в стране игр-2», приуроченные к мусульманскому празднику Курбан-байрам, который отмечался в республике 12 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель дагестанского благотворительного фонда «Надежда» Шамиль Абашилов.

По его словам, показы посетили более 450 воспитанников детдомов и детей из семей, подопечных фонду «Надежда». Каждый показ сопровождался развлекательной программой, и каждый зритель получил подарок. Стоимость билета на коммерческий показ составляла 300-400 рублей, в зависимости от ряда в зрительном зале.

"Каждый человек, купивший билет, участвует в организации праздника и благотворительного показа для детей из домов-интернатов и детей из малоимущих семей", - рассказал Шамиль Абашилов.

Средства, вырученные от коммерческих показов спектакля, не покрывают расходы фонда на организацию этих мероприятий, поэтому фонд «Надежда» объявил благотворительный сбор на краудфандинговой площадке Tooba. Заявленная сумма сбора - 180 тысяч рублей, по состоянию на 15.52 мск собрано более 105,5 тысячи рублей.

"Сбор был объявлен для того, чтобы компенсировать часть затрат, который понес фонд в ходе подготовки праздника", - сказал Абашилов, добавив, что фонд «Надежда» также организовывал доставку воспитанников из домов-интернатов к месту показа спектакля.

По словам Абашилова, площадка для мероприятий была предоставлена бесплатно после того, как руководство фонда обратилось с письмом в Минкультуры Дагестана. Для зрителей были также организованы бесплатные обеды в городских кафе, хозяева которых выразили желание участвовать в благотворительной акции, уточнил Абашилов.

Зрителями благотворительного показа стали дети из малоимущих семей и воспитанники детских домов Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Карабудахкента, Кизилюрта и Хасавюрта, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» участник организационной группы мероприятия Абдулла Махколиев.

По его словам, владельцы махачкалинских кафе с энтузиазмом подключились к благотворительному проекту и организовали для зрителей обеды в своих заведениях. "В этом году многие кафе участвовали. Все угощали бесплатно. Организация мероприятия тоже неплохая", - рассказал Махколиев, не уточнив количество заведений, владельцы которых приняли участие в акции.

Спектакль «Алишка в стране игр-2» стал продолжением спектакля «Алишка стране игр», пояснил корреспонденту «Кавказского узла» представитель творческой группы сценаристов спекстакля Фархад Багиров.

Во второй части сюжета друг Али, не верящий в то, что Али оказался в игре, сам оказывается там и не может выбраться, в результате чего Али приходит ему на помощь, пояснил Багиров. "Друг зовет туда Али вместе с командой из прошлой части спектакля. Идет противостояние за лидерство, но в конце они раскрывают обман главного отрицательного персонажа, и дружба побеждает", - рассказал сценарист, уточнив, что в постановке приняли участие актеры и главный режиссер "Русского театра".