Адвокат в Калмыкии добилась проверки работы судьи

01 сентября 2019, 12:58

Адвокат Саглара Бахникова, осужденная в Элисте по делу о мошенничестве, потребовала лишить полномочий судью, который, по ее версии, направил в апелляционную инстанцию исправленный протокол заседания.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Калмыкии 8 февраля снизил размер штрафа с 500 до 200 тысяч рублей бывшему адвокату бизнесмена Виктора Батурина – Сагларе Бахниковой, приговоренной к четырем годам лишения свободы условно за махинации с имуществом тещи Батуриной. Бахникова заявила, что намерена добиваться отмены обвинительного приговора в вышестоящих инстанциях.

Согласно материалам уголовного дела, адвокат Саглара Бахникова, получив полномочия по нотариальной доверенности, в период с декабря 2015 года по июнь 2016 года без согласования с потерпевшей Людмилой Образцовой сняла с учета жилой дом, расположенный на земельном участке в 541 гектар, а также перенесла границы "предварительно ею арендованного земельного участка" площадью 2 гектара, расположенного "в пределах границ земельного участка Образцовой". В результате, по версии следствия, Бахникова "незаконно завладела правом собственности на три объекта незавершенного капитального строительства... в виде двух овчарен и одной кошары стоимостью 6,4 млн рублей, принадлежащих Образцовой, чем причинила последней имущественный вред в особо крупном размере".

О служебной проверке судьи Элистинского горсуда Сагларе Бахниковой, по ее словам, стало известно 28 августа, на собеседовании в Верховном суде Калмыкии.

"Заявление на имя [председателя Верховного суда Валерия] Петренко я подала 5 августа, а 22 августа с аналогичной жалобой обратилась в квалификационную коллегию судей Верховного суда России. Проверка, видимо, назначена по первой жалобе. Если так, то ее результаты будут известны уже скоро, в начале сентября. Кроме того, мы с моим адвокатом 12 августа обратились в Европейский суд по правам человека. И еще я обжаловала приговор в кассационной инстанции", - рассказала 31 августа Бахникова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, рассмотрение жалобы в Страсбурге "может длиться годами", при этом ЕСПЧ не может отменить вступивший в силу приговор Элистинского горсуда. "А вот кассационная инстанция вправе отменить приговор. Кассационная жалоба рассматривается в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления, если дело было истребовано", - сказала Саглара Бахникова.

Согласно жалобе Бахниковой в Верховный суд России, копия которой есть в распоряжении «Кавказского узла», судья Элистинского горсуда перед отправкой уголовного дела в Верховный суд Калмыкии "изготовил новый протокол судебного заседания первой инстанции, который был по объему больше на 22 страницы", чем протокол, имевшийся на руках у осужденной.

"При выдаче мне копии всего протокола судебного заседания 22 октября 2018 года (после приговора Элистинского горсуда) на 167 листах, протоколы судебных заседаний от 8 июня, 6, 12, 13, 19 июля и 10 августа 2018 года изложены на 15 листах (30 страниц), удостоверены секретарем и председательствующим судьей… В процессе ознакомления с материалами уголовного дела в суде апелляционной инстанции 7 февраля 2019 года выяснилось, что те же протоколы судебных заседаний… изложены на 26 листах (52 страницы)", - пояснила Бахникова в своей жалобе.

Ранее Саглара Бахникова рассказала "Кавказскому узлу", что во врученном ей протоколе отсутствовали показания 13 из 27 свидетелей, указанных в приговоре. "При этом судебной коллегии был представлен другой вариант – с допечатанными 22 страницами. При ознакомлении 7 февраля с новым протоколом мы с адвокатами увидели, что его многократно перешивали. Я просила судебную коллегию отложить заседание, чтобы ознакомиться с копией новой редакции протокола и сверить его с аудиозаписью. Но суд отклонил мое ходатайство", - рассказала Бахникова. Кроме того, по ее словам, протокол судебного заседания "вместо положенных по закону трех суток готовился месяц".

Саглара Бахникова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ранее уже обращалась в Верховный суд Калмыкии с жалобой на того же судью – «из-за несвоевременного изготовления протокола». "В тот раз Верховный суд Калмыкии рассмотрел мою жалобу положительно. Была проведена служебная проверка, по результатам которой 9 ноября 2018 года уволена секретарь судьи Элистинского городского суда. Но после этих событий были допущены более грубые нарушения, поэтому сейчас инициирована очередная служебная проверка по моему делу", - заявила Бахникова.

В жалобе, направленной в Верховный суд Калмыкии, она указала также, что 26 июля квалификационная коллегия судей Калмыкии рекомендовала осудившего ее судью "на вакантную должность председателя Городовиковского районного суда Республики Калмыкия".

"Прошу внести представление о наложении на судью… дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий", - говорится в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Как утверждает Саглара Бахникова, ее бывший подзащитный Виктор Батурин, отбывая наказание в ИК-1, попросил ее приобрести участок и построить овчарни и коровник, чтобы в дальнейшем вывезти туда подсобное хозяйство, которое он развел в колонии. Все это "предприятие", по словам Бахниковой, обошлось ей в 3,5 миллиона рублей. Согласно расписке, отметила обвиняемая, Батурин должен был вернуть ей деньги до 30 января 2016 года. В августе 2016 года Батурин предложил вариант взаимозачета: она оформляет овчарни и кошару на его доверенное лицо, а он вместо денег отдает ей два подержанных внедорожника, рассказала Бахникова. Сделка, по ее сведениям, была оформлена, но через несколько дней она узнала, что один из автомобилей находится в спецхране УМВД по Элисте, а в отношении нее юрист Образцовой подал заявление по факту мошенничества. На следующий день Бахникова, по ее словам, подала заявление о прекращении регистрационных действий по земельному участку.

Информацию о проверке в отношении судьи Элистинского горсуда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель реготделения Общероссийского общественного движения «За права человека» Владимир Галитров, который, по его словам, занимался подготовкой жалобы в ЕСПЧ по делу Бахниковой.

Правозащитник высказал предположение, что разбирательство по делу Бахниковой в суде апелляционной инстанции было проведено «формально, с заранее предрешенным исходом». "О новом протоколе судебного заседания судья Элистинского горсуда никого из участников процесса не извещал, соответственно, подать замечания на этот протокол не представлялось возможным. Но Верховный суд Калмыкии счел возможным продолжить судебное заседание, несмотря на то, что защита осужденной заявила о расхождениях в двух версиях протоколов», - сказал Галитров.

При этом, по его словам, согласно разъяснениям Верховного суда России, «если такие обстоятельства установлены в заседании суда апелляционной инстанции, то суд выносит определение или постановление о снятии уголовного дела с апелляционного рассмотрения и возвращении его в суд первой инстанции для их устранения».

В обвинительном заключении и приговоре по делу Бахниковой имеются «одни и те же грамматические ошибки», отметил Владимир Галитров. "Совпадение стопроцентное. Из этого следует вывод, что приговор суда по текстовому содержанию полностью идентичен обвинительному заключению – с дословным совпадением формулировок, полным переносом знаков препинания и орфографических ошибок. Например, даты указаны без слова «год» или буквы «г». То есть основная часть приговора попросту скопирована с обвинительного заключения", - сказал правозащитник.

Комментариями от судьи Элистинского горсуда относительно позиции Саглары Бахниковой и слов Владимира Галитрова "Кавказский узел" пока не располагает.