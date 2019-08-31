Митингующие во Владикавказе потребовали справедливого расследования дела Гуева

31 августа 2019, 17:46

Около 200 владикавказцев, собравшихся на митинг во Владикавказе, поддержали уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиненного в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", уроженца Северной Осетии Георгия Гуева 15 мая задержали в Москве, он заключен под стражу. Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов обратился в Следком и Генпрокуратуру, попросив взять дело Гуева на особый контроль.

Следствие заявило, что после обыска в квартире Георгия Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ*. По версии правоохранителей, Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков "Исламского государства"*, переведя им не менее 50 миллионов рублей. В июле Гуев записал обращение к президенту Путину, главе СКР Бастрыкину и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову, в котором заявил о своей невиновности и указал на абсурдность обвинений.

Родственники, друзья, соседи, школьные учителя Гуева собрались сегодня на согласованный митинг на окраине Владикавказа. Целью митинга было обращение к правоохранительным органам с требованием справедливого расследования "дела Гуева".

"Мы верим тому, кого пытаются осудить. <...> Он действительно жил и живет не по лжи, и когда он обратился к своим близким со словами: «Я не сделал ничего, чтобы вам было за меня стыдно», - мы ему поверили. Я верю: справедливость непременно восторжествует", - сказала директор школы, в которой учился Гуев, Татьяна Корнаева.

"Несправедливость, допущенная в отношении одного человека, является угрозой всем", - процитировал Шарля Монтескьё на митинге младший брат Гуева.

Активисты напомнили, что мать Гуева пострадала в одном из терактов во Владикавказе, а сам он – организатор многих акций, проводившихся в годовщину теракта в бесланской школе.

Представитель молодежного комитета организации "Стыр Ныхас" пообещал на митинге всестороннюю поддержку семье Гуева. Присутствовал и Арсен Сланов.

Российские военнослужащие Арсен Сланов и Зелим Албегов в октябре 2018 года получили условные сроки по обвинению в избиении офицеров в Южной Осетии. Дело сержантов российской базы вызвало большой общественный резонанс. После оглашения приговора более сотни сторонников Албегова и Сланова заблокировали здание суда, чтобы не дать конвоирам вывезти осужденных. В их поддержку собрано 50 тысяч подписей, которые направлены Владимиру Путину и в Минобороны России.

По подсчетам полиции, на митинг пришли более двухсот человек. "Все мы против любого проявления насилия, проявления терроризма, и мы хотим потребовать от центральных властей, чтобы дело Георгия Гуева рассматривалось справедливо", - обратилась к присутствующим бывший классный руководитель Гуева Лариса Газалова.



Митингующие обратились к федеральным СМИ, попросив привлечь внимание к делу, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале "Юг. МБХ медиа".

На сайте Управления МВД по Северной Осетии к 17.46 мск 31 августа не появилось информации о количестве участников акции.



Адвокат Георгия Гуева указал на схожесть его дела и дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.