31 августа 2019, 14:49
22 человека стали жертвами массового ДТП в Грузии
Три микроавтобуса и легковая машина столкнулись в Гардабанском районе Грузии. Два человека погибли на месте, 20 госпитализированы. Большинство жертв аварии - граждане Армении.
По данным службы скорой помощи, пострадавшие сегодня при ДТП близ села Телети госпитализированы в различные клиники Тбилиси, в том числе в Центр неотложной хирургии и травматологии.
17 пациентов - граждане Армении, двое - Грузии, еще один пострадавший - из Азербайджана, информировало на своем сайте Общественное телевидение Грузии.
Двое человек, погибших на месте ДТП - граждане Армении. Они ехали на автобусе, который следовал из Еревана в Батуми, сообщили "Новости-Грузия".
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек", передал "ИнтерпрессНьюс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 июля грузовик с 12 пассажирами сорвался в ущелье на грузинском перевале Пшавели-Абано-Омало. Часть пассажиров успели покинуть машину, но шесть человек погибли в ДТП.
"Пассажирский поезд сошел с рельсов в Грузии", "Оператор грузинского детского ансамбля скончался в Турции после ДТП", "Пять человек пострадали в Грузии при падении автомобиля в море".
31 августа 2019, 15:47
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Кубанский омбудсмен подтвердил информацию о жалобе задержанного на пытки
Уроженец Чечни, задержанный после массовой драки со стрельбой в Краснодаре, пожаловался краевому уполномоченному по правам человека на избиение и пытки током при задержании. Создан штаб, который не допустит новых пыток задержанных по этому делу, заявил глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.
31 августа 2019, 15:09
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Путин отказался признать мечеть в Шали красивейшей в мире
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни не согласился со словами Рамзана Кадырова, назвавшего новопостроенную мечеть "Гордость мусульман" самой красивой в мире. Кадыров спорить не стал.
31 августа 2019, 13:52
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Суд продлил арест Магомедрасулу Омарову
Верховный суд Дагестана постановил на три месяца продлить срок содержания под стражей директору филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасулу Омарову.
31 августа 2019, 12:48
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Суворовскому училищу в Грозном официально присвоено имя Ахмата Кадырова
Министр МВД России распорядился назвать грозненское суворовское училище именем первого президента Чечни. Это сделано по согласованию с Рамзаном Кадыровым, сообщил начальник училища.
31 августа 2019, 11:51
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Шантаж дагестанок борцом за нравственность вызвал разногласия у пользователей соцсети
Молодой человек снимал дагестанских девушек на камеру с гневными комментариями о неправильном поведении и после шантажировал, что выложит видео в Интернет, требуя денег, сообщило МВД. Одни пользователи соцсети поддержали парня, который, по их мнению, занимался вопросами нравственного воспитания, тогда как другие осудили его.
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31 августа 2019, 15:47
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