22 человека стали жертвами массового ДТП в Грузии

31 августа 2019, 14:49

Три микроавтобуса и легковая машина столкнулись в Гардабанском районе Грузии. Два человека погибли на месте, 20 госпитализированы. Большинство жертв аварии - граждане Армении.

По данным службы скорой помощи, пострадавшие сегодня при ДТП близ села Телети госпитализированы в различные клиники Тбилиси, в том числе в Центр неотложной хирургии и травматологии.

17 пациентов - граждане Армении, двое - Грузии, еще один пострадавший - из Азербайджана, информировало на своем сайте Общественное телевидение Грузии.

Двое человек, погибших на месте ДТП - граждане Армении. Они ехали на автобусе, который следовал из Еревана в Батуми, сообщили "Новости-Грузия".

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек", передал "ИнтерпрессНьюс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 июля грузовик с 12 пассажирами сорвался в ущелье на грузинском перевале Пшавели-Абано-Омало. Часть пассажиров успели покинуть машину, но шесть человек погибли в ДТП.