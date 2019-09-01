Власти Грузии ввели льготы на лекарства для жителей приграничных сел

01 сентября 2019, 05:30

Жители сел, расположенных около линий разграничения Грузии с Абхазией и Южной Осетией смогут покупать лекарства за один лари. Грузинские власти включили их в программу обеспечения медикаментами для лечения хронических заболеваний.

Как сообщал "Кавказский узел", жители села Гугутианткари Горийского района Грузии пожаловались на действия военных, которые 7 августа установили заграждение со стороны Южной Осетии. По данным СГБ Грузии, 14 августа начались работы по монтажу возле села колючей проволоки. Две семьи из села Гугутианткари, чьи домовладения оказались на южноосетинской стороне при установке пограничного заграждения, получат за счет грузинского бюджета участки земли, заявила министр Кетеван Цихелашвили. Этим семьям и семье, живущей возле колючей проволоки, будут сделаны единовременные выплаты, заявило грузинское министерство по вопросам примирения и гражданского равенства.

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе. Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии.



Жители сел, расположенных недалеко от разделительной линии, смогут приобретать медикаменты для лечения хронических заболеваний за один лари (0,34 доллара США).

Необходимые изменения в программу обеспечения медикаментами для лечения хронических заболеваний внесены по решению премьер-министра Мамуки Бахтадзе , говорится в сообщении, опубликованном 30 августа на сайте правительства Грузии.

Возможность воспользоваться льготной программой будет у всех граждан, живущих в селах у разделительной линии, вне зависимости от возраста, социального статуса или статуса здоровья.

"Средства, необходимые для покупки медикаментов, являлись для населения значительным бременем, для облегчения которого правительство задействовало государственную программу обеспечения медикаментами для лечения хронических заболеваний", - цитирует пресс-службу премьер-министра 24news.ge.

Программа обеспечения медикаментами от хронических заболеваний была запущена Минздравом Грузии с 1 июля 2017 года. Она рассчитана на граждан с сердечно-сосудистыми хроническими заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом второго типа, заболеваниями щитовидной железы, эпилепсией и болезнью Паркинсона. По символической цене участники программы могут приобретать медикаменты 35 наименований. Льготы распространяются на социально незащищенных граждан Грузии, пенсионеров по возрасту, лиц с ограниченными возможностями. С сентября по программе смогут приобретать лекарства также и ветераны войны, сообщает "Новости-Грузия".

По данным пресс-службы правительства, лекарства по льготным ценам уже приобрели более 90 тысяч человек.