Нацпарк "Приэльбрусье" выступил против строительства на своей территории

30 августа 2019, 21:08

Эльбрусский райсуд вынес решение о строительстве многоэтажного жилого дома на территории "Приэльбрусья", не уведомив администрацию национального парка и не дав ей возможности подать апелляцию. Нацпарк потребовал пересмотреть дело, а прокуратура заинтересовалась вырубкой реликтовых сосен на участке под строительство.

Согласно жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", 30 ноября 2018 года жительница Кабардино-Балкарии попросила администрацию сельского поселения Эльбрус выдать ей разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Терскол. Участок, где планировалось строительство, принадлежит женщине, но относится к особо охраняемой территории. Поселковая администрация ответила отказом, но Эльбрусский районный суд 25 декабря 2018 года отменил это решение. Исполняя вердикт суда, местные власти выдали разрешение на строительство.

25 февраля представитель собственницы участка обратился к дирекции Национального парка "Приэльбрусье" с заявлением о разрешении на вырубку реликовых сосен на месте предполагаемой стройки. Руководство Национального парка отказалось санкционировать вырубку, говорится в жалобе.

По словам юриста нацпарка Аслана Бажева, дирекция не знала тогда, что на строительство дома имеется разрешение. "О решении Эльбрусского районного суда <...> нам стало известно в конце мая 2019 года, то есть когда сроки обжалования решения уже истекли", - указал Бажев корреспонденту "Кавказского узла". Руководство национального парка подало апелляционную жалобу, попросив суд о восстановлении процессуального срока. Однако Эльбрусский районный суд решением от 1 июля отказался дать нацпарку обжаловать выдачу разрешения на строительство дома.

Сегодня нацпарк обжаловал отказ восстановить процессуальный срок, обратившись в Верховный суд Кабардино-Балкарии. В другой сегодняшней жалобе "Приэльбрусье" потребовало отмены решения Эльбрусского райсуда о выдаче разрешения на строительство.

При рассмотрении дела о разрешении на строительство дома вопрос о правах и законных интересах национального парка не ставился, хотя участок под строительство находится на его территории, а на самом участке растут деревья, не подлежащие сплошной вырубке, подчеркивается в жалобе. "В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями", - указало суду руководство нацпарка.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель нацпарка, на участке площадью пять соток деревья были вырублены, несмотря на отсутствие разрешения нацпарка. В связи с этим прокуратура Эльбрусского района возбудила уголовное дело, сказал Бажев.

Это не единственный проблемный участок нацпарка "Приэльбрусье", отметил он. "Какие-то участки национального парка каким-то образом оказались в границах населенных пунктов. Администрации населенных пунктов их передают в аренду либо продают частникам. Эти участки застраиваются, деревья на них вырубаются. В результате национальный парк сокращается в своих границах, как шагреневая кожа", - сказал Аслан Бажев.

В администрации поселка Эльбрус корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что вырубка деревьев на участке, где предполагалось строительство многоэтажки, привела к уголовному делу. Он также сообщил, что администрация поселка по решению суда выдала разрешение на строительство. Официальным подтверждением о возбуждении дела от прокуратуры Кабардино-Балкарии "Кавказский узел" не располагает.