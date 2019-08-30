Арест ростовскому блогеру Авакяну продлен на шесть месяцев

30 августа 2019, 23:25

Суд в Ростове-на-Дону сегодня продлил срок содержания под стражей блогеру Гаспару Авакяну, обвиняемому в вымогательстве денег у сотрудников полиции, до февраля 2020 года. Защитник блогера заявил о недопуске к нему в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян был арестован по делу о вымогательстве у полицейских. После задержания он объявил голодовку, а его друзья и родственники провели одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование активиста. 18 августа адвокат сообщил, что уголовное дело в отношении блогера передано в суд. Авакян завершил ранее объявленную голодовку.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube, у него более 92 тысяч подписчиков. Он размещал видеосюжеты о нарушении правил дорожного движения, сотрудниках ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. Авакян ведет также паблик в соцсети "ВКонтакте". В описании сообщества указано, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах.

На сегодняшнем заседании Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Авакян находился в клетке-"аквариуме", которую охраняли трое конвоиров, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании. В зале присутствовали три сотрудника спецназа службы судебных приставов.

Поддержать Авакяна пришли 20 человек, почти все они были одеты в белые майки с надписью «#СвободуГаспаруАвакяну». Судья запретил фотосъемку во время процесса, сославшись на то, что среди потерпевших и свидетелей «есть действующие сотрудники полиции».

Из потерпевших в зал суда пришли директор автошколы Тарас Пастухов и врач городской больницы № 20 Игорь Талтаев. Двое потерпевших-силовиков не явились, причину своего отсутствия, по словам судьи, они не объяснили.

В суд пришел только один из трех адвокатов Авакяна. Один из отсутствующих защитников, Денис Надеин, пожаловался начальнику ГУ ФСИН по Ростовской области на недопуск в СИЗО к подзащитному после ознакомления с материалами его дела для утверждения позиции. Адвокаты просили отложить заседание до разрешения жалобы.

Авакян рассказал, что является гражданином России, родился 22 февраля 1992 года в Ростове-на-Дону. По его словам, у него есть дочь семи лет, он ранее не был судим, имеет среднее образование и работает судебным корреспондентом агентства «Росдержава».

Гособвинитель попросил продлить арест Авакяну на шесть месяцев. Он заявил, что блогер обвиняется в совершении преступления средней тяжести, не имеет постоянного источника дохода. По мнению гособвинителя, на свободе Авакян может продолжить заниматься противоправной деятельностью и оказать давление на потерпевших и свидетелей.

Защита блогера, в свою очередь, отметила, что обвинение не представило доказательств того, что Авакян может скрыться и покинуть страну. По словам адвоката, блогер не имеет ценных активов, а все потерпевшие и свидетели уже допрошены. Он попросил изменить меру пресечения своему подзащитному на домашний арест или подписку о невыезде.

Сам Авакян также подчеркнул, что информации о его намерении скрыться не предоставлено.

Судья, тем не менее, продлил арест Авакяну на шесть месяцев - до 9 февраля 2020 года.

Авакян ходатайствовал о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с материалами дела, но судья отклонил его просьбу, сославшись на подпись подсудимого об ознакомлении с делом. Авакян заявил, что поставил подпись «под давлением».

Судья объявил перерыв в заседаниях до 15.30 мск 6 сентября.