30 августа 2019, 15:19

Суд в Москве заочно арестовал депутата Олега Михеева

Ходатайство о заочном аресте находящегося в федеральном розыске бывшего депутата Госдумы Олега Михеева было направлено Следственным комитетом России, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля после третьей неявки Олега Михеева на заседание суда по его делу представители потерпевшей стороны заявили ходатайство об изменении Михееву меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. 25 апреля Советский райсуд Волгограда удовлетворил ходатайство потерпевших и объявил Михеева в розыск. 

Следственный комитет 7 марта 2013 года возбудил в отношении Михеева дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). По версии следствия, Михеев пытался похитить 2,1 млрд рублей у "Промсвязьбанка", который в 2008 году приобрел принадлежавший бывшему депутату "Волгопромбанк". Сам Михеев отвергал обвинения.

Басманный суд Москвы сегодня заочно арестовал бывшего депутата Госдумы России Олега Михеева на два месяца с момента его задержания или экстрадиции, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

 В пресс-службе также пояснили, что  материалы уголовного дела против Михеева по статье о мошенничестве и ходатайство об его заочном аресте в суд направил Следственный комитет России. Суд признал позицию следствия обоснованной и удовлетворил ходатайство, уточнила корреспонденту «Кавказского узла» Царева.

Напомним, что после заседания 25 апреля защита Михеева заявила об обжаловании приговора суда, согласно которому Михеев был заключен под стражу и объявлен в розыск.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Олега Михеева.

Примечание:

"Суд обязал приставов доставить Михеева на заседание", "Владелец News Media выиграл иск у депутата Госдумы от Волгоградской области Михеева", "Михеев, Литвинцев и Булаев получили удостоверения кандидатов в губернаторы Волгоградской области".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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