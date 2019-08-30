Резонансное убийство в Чечне актуализировало проблему домашнего насилия

30 августа 2019, 15:27

Жестокое убийство двух жительниц чеченской станицы, в котором подозревается 17-летняя родственница убитых, стало следствием недостаточного воспитания в семье, предположили пользователи соцсетей. Инцидент нетипичен для чеченского общества, указали некоторые из них.

Как писал "Кавказский узел", 17-летняя жительница станицы Гребенской Шелковского района заподозрена в том, что 23 августа из-за неприязни к 27-летней сестре убила ножом ее и и 53-летнюю мать, пытавшуюся защитить старшую дочь. Подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщили следователи.

Семья, в которой произошла трагедия, считалась благополучной, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы предположили, что со стороны родственников суровое наказание девушке не грозит.

На сообщения о трагедии отреагировали пользователи Facebook. В частности, под сообщением в паблике "Другой Нальчик" опубликовано, по состоянию на 15.27 мск, 22 комментария, авторы по меньшей мере трех из них сочли произошедшее следствием недостаточного воспитания в семье.

"Что посеешь, то и пожнёшь! Одного виноватого не бывает. Надо было правильно воспитывать ребёнка. Дети должны расти в любви и уважении к ним. А если этого не делать, то результат налицо. Всех очень жаль!" – написала, в частности, Lala Ortanova. "Правильно! Дети - зеркало родителей!" – согласилась Larisa Nazarova.

"Ужасная трагедия! И здесь виноваты взрослые, которые довели состояние девочки до крайне жестокого", - высказала свое мнение Щоджэн Аминат. "Куда Кавказ катится", - прокомментировал пользователь под ником "Светлана Бецукова".

Посетители паблика "Это наш Северный Кавказ" обратили внимание на то, что инцидент нетипичен для чеченского общества. "Шелковской район заселен ногайцами, кумыками, калмыками, русскими (казаки), аварцами... Но как бы там ни было, это ужасно", - написал, в частности, Musa Stoltenberg.

"Среди чеченцев это не произойдет", - выразил уверенность Kerim CH Dz. "Произойдет, если так будет продолжаться!" – возразил Adam Dischni.

"Случай трагический... Просто посочувствуйте вместо громких постов типа "в Чечне такого не может быть", - обратился к участникам дискуссии пользователь "Аланка Осетинка". "Учитесь читать правильно, в Чечне и среди чеченцев - большая разница", - отреагировал на эту реплику Kerim CH Dz.

"Я не верю, что чеченка зарезала свою мать", - поделился Муса Албогачиев. "К сожалению, имена упоминаются чеченские. Но в любом случае речь идёт о величайшей (для семьи и потомков) трагедии. Чеченцы слеплены не из особого теста. Все мы, в той или иной степени, не гарантированы от влияния всевозможных психических расстройств. Это - наша общая трагедия, которая вызвана, уверен, и существующими каждодневно фактами чудовищной несправедливости, которой подвержено все общество", - ответил Aslan Saidoulaev.

В свою очередь пользователи "ВКонтакте" в комментариях под сообщениями о трагедии провели аналогию с делом сестер Хачатурян.

Три сестры Хачатурян из Москвы в возрасте 17-19 лет были задержаны по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. 21 июня адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляли, что действия сестер были вызваны насилием со стороны отца. По версии защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми".

"Жду защитников, которые будут оправдывать её, как и сестер Хачатурян", - написал, в частности, Сергей Кудрявцев в комментарии под сообщением в паблике Novichok.

"Сейчас как Хачатурян оправдают, домашнее насилие и т. д.", - согласился Евгений Жур. "Евгений, прочти ещё раз, где это произошло, и пойми, что будет все по-другому", - ответил Вадим Вальтер.

"Жесть, куда мир катится. На самом деле это очень печально, неважно, где это произошло, важен сам факт произошедшего. Выражаю свои соболезнования родным погибших", - написал пользователь Djabrail Salambekov.

"Опять дети родных режут, что творится в головах подростков!" – прокомментировал трагедию Сергей Гаранин. "К убийству приводит насилие. Вернее, является одной из причин. Надо минимализировать домашнее насилие - это корень всех зол", - высказала свою точку зрения Айман Жумаханова.