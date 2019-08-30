Полицейские осуждены за взятки в Астраханской области

30 августа 2019, 14:38

Суд назначил штрафы в размере 1,1 миллиона рублей двум бывшим сотрудникам ДПС в Астраханской области, признав их виновными во взяточничестве и превышении полномочий, сообщили сегодня следователи.

Судом установлено, что двое сотрудников ДПС возле здания администрации Володарского района остановили автомобиль и предложили водителю за взятку в размере 15 тысяч рублей избежать освидетельствования на алкогольное опьянение. Получив деньги, они отпустили мужчину. Кроме того, они потребовали взятку в размере 20 тысяч рублей от пассажира машины, водитель которой скрылся после погони. Они пообещали пассажиру не привлекать к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, зная, что он не был за рулем. Также был выявлен факт получения ими взятки в размере 1 500 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

Бывшие сотрудники ДПС признаны виновными по п. "а" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 291.2 УК России (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, превышение должностных полномочий, мелкое взяточничество). Володарский районный суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 1,1 миллиона рублей каждому, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что суд в Астраханской области приговорил замначальника райотдела полиции к семи годам колонии, признав его виновным в получении 400 тысяч рублей от родственницы подозреваемого. Адвокат был признан посредником во взяточничестве и осужден на пять лет, сообщил Следком 8 августа.