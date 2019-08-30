Предъявлены обвинения матери погибшего от истощения ребенка в Сочи

30 августа 2019, 12:27

Умерший от истощения трехмесячный ребенок был рожден дома, а родители не показывали его врачам, сообщил сегодня Следком. Матери погибшего предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности.

Как информировал "Кавказский узел", 7 августа стало известно, что скончался трехмесячный мальчик, доставленный в больницу в Лазаревском районе Сочи в истощенном состоянии. Следком сообщил, что начал проверку условий, в которых ребенок жил дома.

По версии следствия, 25 апреля обвиняемая родила ребенка в съемном жилье, расположенном в поселке Верхнеармянская Хобза, не обращаясь за квалифицированной помощью в больницу. Женщина также не поставила сына на учет в медучреждении, ребенка не осматривали врачи, утверждают следователи.

23 июня ребенок стал отказываться от еды, но в больницу родители привезли его только 25 июня вечером, где 3 июля малолетний скончался, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарского управления СКР. Матери умершего ребенка предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК России), отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по данной статье – два года заключения.

Инцидентом заинтересовался уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае, которая обратилась в следственный комитет за информацией о проверке, сообщает сегодня РИА «Новости».

По данным издания, родители не обращались к врачам с новорожденным, так как ранее уже потеряли ребенка на стадии беременности. Родившегося в апреле малыша родители считали здоровым и кормили его грудным молоком. «Также супруги мальчика увлекались экстрасенсорикой и зарабатывали, снимая порчи и проводя тренинги», - поясняет издание.