Жильцы самостроя в Волгограде подписали мировое соглашение с властями

30 августа 2019, 01:04

Жильцы самостроя на Рахинской улице в Волгограде согласились на условия администрации и подписали предложенный чиновниками проект мирового соглашения. При этом жильцы опасаются, что нерешенный спор с соседями может стать препятствием для выполнения этих условий.

Как писал "Кавказский узел", девять семей, проживающих в доме по улице Рахинской, 77 в Волгограде, получили требования приставов о выселении и сносе дома, построенного с нарушением норм. Решения о сносе дома добилась через суд администрация Дзержинского района. Власти сообщили, что готовы пойти на мировую при условии устранения жильцами допущенных при строительстве нарушений, и договорились с приставами об отсрочке выселения людей. Одна из жильцов дома, Анна Попова, направила в суд Дзержинского района Волгограда исковое заявление, в котором указала, что приставы потребовали ее выселения в принудительном порядке, не дав возможности добровольно исполнить решение суда. 18 апреля суд отказал в удовлетворении ее иска.

Власти вручили жильцам проект мирового соглашения, подписанный главой администрации Дзержинского района, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница самостроя Анна Попова. "Мы ждем, пока соглашение утвердит суд, тогда оно вступит в силу", - сказала она.

Попова рассказала, что, согласно документу, арест с дома будет снят только при выполнении жильцами особых условий. По ее словам, от жильцов требуют провести еще одну экспертизу в архитектурном вузе. "Она дорогостоящая, ее нужно пройти в течение шести месяцев [...] Если мы не пройдем экспертизу, то обязуемся снести дом за свой счет", - пояснила Попова.

"Мы уже прошли 17 экспертиз, сделали все перепланировки, остается вопрос с градостроительными нормами. Они нарушены соседями, поэтому мы сейчас судимся, и сколько продлится тяжба, мы не знаем", - рассказала она. По ее словам, условия в документе очень трудно выполнить, но собственники подписали его.

По словам Поповой, 29 августа состоялось заседание по иску жильцов к собственнику соседнего дома, забор которого препятствует инсоляции здания. "Пока мы ни о чем не договорились, суд перенесли на 23 сентября", - сообщила она.

Рядом с домом "сосед построил забор высотой два с половиной метра и двухэтажный кирпичный гараж, который еще выше забора", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Куницкий. По его словам, жители требуют сноса забора. Жильцам пришлось прорубать окно, не дожидаясь результатов судебной тяжбы, сказал он.

"Нарушение норм инсоляции было препятствием для заключения мирового соглашения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель жильцов Денис Аханов. По его словам, теперь инсоляцию "улучшили благодаря тому, что прорубили окно, но забор все равно нормам не соответствует".

"После того как суд утвердит мировое соглашение, жильцы должны будут в течение полугода представить заключение государственного учреждения по строительным нормам и правилам. Это требование федерального законодательства, и на это всегда обращает внимание прокуратура", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации Волгограда. Он отметил, что "заключение подтверждает безопасность проживания в доме".