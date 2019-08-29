29 августа 2019, 20:58

Житель Ингушетии заподозрен в причастности к вооруженному подполью

Следователи объявили в розыск жителя Ингушетии, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании.

По данным следствия, в сентябре 2012 года подозреваемый добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Малгобекского района. Он передавал деньги членам группировки и предоставил земельный участок для строительства тайного помещения, в котором проживали боевики, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии.

В отношении жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). "Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и его задержание", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что житель Ингушетии был заподозрен в причастности к боевикам на территории иностранного государства. По данным следствия, в июне 2016 года он добровольно вступил в ряды боевиков и "не принял мер к добровольному прекращению своего участия в международной террористической организации". 

Примечание:

"Прокурор счел доказанной вину пяти жителей Ингушетии в подготовке терактов", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне", "Подозреваемая в финансировании боевиков на Северном Кавказе отправлена под домашний арест".

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