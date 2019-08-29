Глава "Миротворческой миссии генерала Лебедя" назвал беспочвенными подозрения в финансировании протестов

29 августа 2019, 16:40

Нарушенная проверками деятельность "Миротворческой миссии генерала Лебедя" полностью восстановлена, помогла огласка в СМИ и вмешательство главы Совета по правам человека, сообщил глава миссии Александр Мукомолов и назвал беспочвенными подозрения в том, что миссия финансировала протестные акции в Москве.

Как писал "Кавказский узел", руководитель "Миротворческой миссии генерала Лебедя" (ММГЛ) сообщил о об изъятии силовиками 16 августа финансовых документов организации из офиса на Ставрополье. По его словам, сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят проверки, однако на этот раз изъятие документов парализовало работу миссии.

Проверки силовиков в отношении "Миротворческой миссии генерала Лебедя" связаны с акциями протеста, прошедшими 27 июля и 3 августа в Москве. Обе акции были организованы в знак протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. 3 августа были задержаны, по разным данным, от 600 до 1001 человека, а на митинге 27 июля, согласно официальным данным, 1074 человека. Обе акции не были согласованы.

Силовики вернули все изъятые документы еще 20 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Совета по правам человека и развитию гражданского общества, руководитель ММГЛ Александр Мукомолов. "Вероятно, они сняли копии с тех документов, которые им будут нужны потом", - сказал он.

Работа офиса была возобновлена сразу после возвращения документов, отметил Мукомолов. "Я сам находился на Урале. Мне позвонили сотрудники миссии и сообщили, что привезли документы. Они проверили их сохранность. Я им сказал, чтобы все до бумажки проверили, и они это сделали. И сегодня работа идет полным ходом. Я побывал уже в Грозном, сейчас в Магасе нахожусь, затем собираюсь во Владикавказ. Деятельность миссии по беженцам и другая полным ходом продолжается", - рассказал он.

Мукомолов напомнил, что 30 августа - Международный день пропавших без вести. "Именно к этому дню приурочена поездка по республикам Северного Кавказа. Вчера в Грозном провели мероприятие с родственниками пропавших без вести, сегодня в Мемориальном центре в Ингушетии", - сообщил Александр Мукомолов. Он подчеркнул, что решение этой проблемы, как и проблемы беженцев, является основной задачей в деятельности Миротворческой миссии.

По словам Мукомолова, в ходе проверки силовики пытались узнать, "кому миссия денег дала для проведения акций протеста в Москве". "Это нонсенс какой-то. В распоряжении [об изъятии документов] было написано: проверить, существует ли связь работы организации, которая имеет, в том числе, иностранное финансирование, с финансовой поддержкой акций в Москве. В общем-то, сложно охарактеризовать человеческими словами логику отдавших это распоряжение", - посетовал он.

Миссия не имеет никакого отношения к демонстрациям в Москве, подчеркнул глава миссии. "А те, кто изымал документы, пусть проверяют хоть год. Нам это безразлично, потому что мы знаем свою правоту", - заявил Мукомолов.

Он считает, что ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству СМИ, а также звонкам главы СПЧ при президенте Михаила Федотова и "других уважаемых людей". Никаких официальных жалоб и заявлений по поводу действий силовиков не будет, отметил Мукомолов. "Мы взрослые люди и понимаем, что бесполезно жаловаться. Поэтому пока справляемся своими силами. СПЧ и СМИ - это часть средств нашего общего воздействия, «административного ресурса». А если нужно, подключим родственников пропавших без вести и вынужденных переселенцев. То есть тех, кто знает о нашей деятельности и нас поддержит. Хотя пока этого не требуется", - резюмировал Мукомолов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и странах Южного Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Преследование активистов".