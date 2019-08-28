Двое жителей Ростовской области задержаны за использование рабского труда

28 августа 2019, 13:34

Силовики в Ростовской области освободили 14 человек, которых удерживали для работы в полях, сообщил сегодня Следком. Двое подозреваемых в использовании рабского труда задержаны.

По данным следствия, двое жителей Батайска подыскивали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства, предлагали им жилье и работу. После чего отвозили их в частный дом, расположенный в Батайске, забирали документы, заставляли работать на сельскохозяйственных полях, забирая себе денежные выплаты, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ростовского управления СКР.

Потерпевшие содержались в помещении без надлежащих условий для проживания и питания, им также угрожали насилием, информирует ведомство. Подозреваемые были задержаны, а удерживаемые ими 14 человек освобождены. Дело расследуется по статье «использование рабского труда», отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения.

На видео ростовского управления СКР, опубликованным сегодня на YouTube-канале ИА «Дон24», видны две комнаты, в которых удерживались люди. В комнатах отсутствовал ремонт, из мебели стояли только кровати, диваны и матрасы. К 13.30 мск сегодня видео набрало 58 просмотров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2017 года жители Миллеровского района Ростовской области Петр и Василий Николаенко, державшие в рабстве двух женщин, приговорены к семи и пяти годам колонии.

Случаи похищения, работорговли и принудительного труда освещены "Кавказским узлом" в материале "Рабство на Северном Кавказе".