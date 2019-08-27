27 августа 2019, 18:57

Два ребенка умерли в Дагестане после игр с розеткой

Родители двух мальчиков, погибших дома после игр вблизи электрической розетки, скрыли их смерть от врачей и полиции, сообщили в МВД Дагестана.

Инцидент, о котором стало известно сегодня, произошел 26 августа в селе Новосаситли Хасвюртовского района. Дети 2017 и 2018 годов рождения, по предварительным данным, скончались от удара электрическим током, находясь у себя дома, проинформировало на своем сайте управление Следственного комитета по Дагестану.

Скриншот видео с отцом погибших в Дагестане детей, https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=GiuNwfZYLEcМалолетние играли с розеткой и скончались на месте, со ссылкой на региональное управление МЧС сообщила также сегодня "Российская газета".

Одному из погибших мальчиков было полтора года, а другому - два с половиной. Родители похоронили детей, скрыв их гибель от полиции и врачей, сообщил со ссылкой на главу пресс-службы МВД Дагестана "Интерфакс".

Отец детей заявил, что не сообщил о гибели детей, так как ни к кому не имел претензий, пишет сегодня РИА "Дагестан". "Мы с муллой провели ритуал и с родственниками пошли похоронили на кладбище", - говорит мужчина на видео, опубликованном изданием в Youtube.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 15-летний подросток заживо сгорел от удара током на крыше вагона железнодорожного состава в поселке Шамхал.

Примечание:

"Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале", "Число госпитализированных детей в Каспийске достигло 31", "Пять человек заболели ботулизмом в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 августа 2019, 19:35

27 августа 2019, 18:24

27 августа 2019, 17:53

  • Осужденный по делу о пытках в ингушском центре «Э» этапирован в СИЗО

    Бывший начальник отдела МВД по Сунженскому району республики Магомед Беков, осужденный по делу пытках в ингушском центре «Э», этапирован в СИЗО, сообщили адвокаты потерпевших. Второй осужденный по делу, начальник республиканского центра "Э" Тимур Хамхоев, подал в суд заявление об УДО.

27 августа 2019, 17:20

  • 1 Аналитики указали на рост кавказофобии после конфликта в Краснодаре

    В перестрелке между уроженцами Чечни и Дагестана в Краснодаре не просматривается мотивов межнациональной вражды, но такие инциденты неизбежно ухудшают в России отношение к выходцам из регионов Северного Кавказа, прокомментировали конфликт опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

27 августа 2019, 17:14

  • Оставлен в силе приговор за помощь лидеру ячейки ИГ* в Ингушетии

    Верховный суд России сегодня утвердил приговор жителю Ингушетии Исмаилу Агиеву, осужденному за помощь руководителю региональной ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Обвинение не доказало вину Агиева, считает его адвокат.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи