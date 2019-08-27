Два ребенка умерли в Дагестане после игр с розеткой

27 августа 2019, 18:57

Родители двух мальчиков, погибших дома после игр вблизи электрической розетки, скрыли их смерть от врачей и полиции, сообщили в МВД Дагестана.

Инцидент, о котором стало известно сегодня, произошел 26 августа в селе Новосаситли Хасвюртовского района. Дети 2017 и 2018 годов рождения, по предварительным данным, скончались от удара электрическим током, находясь у себя дома, проинформировало на своем сайте управление Следственного комитета по Дагестану.

Малолетние играли с розеткой и скончались на месте, со ссылкой на региональное управление МЧС сообщила также сегодня "Российская газета".

Одному из погибших мальчиков было полтора года, а другому - два с половиной. Родители похоронили детей, скрыв их гибель от полиции и врачей, сообщил со ссылкой на главу пресс-службы МВД Дагестана "Интерфакс".

Отец детей заявил, что не сообщил о гибели детей, так как ни к кому не имел претензий, пишет сегодня РИА "Дагестан". "Мы с муллой провели ритуал и с родственниками пошли похоронили на кладбище", - говорит мужчина на видео, опубликованном изданием в Youtube.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 15-летний подросток заживо сгорел от удара током на крыше вагона железнодорожного состава в поселке Шамхал.