27 августа 2019, 17:14

Оставлен в силе приговор за помощь лидеру ячейки ИГ* в Ингушетии

Верховный суд России сегодня утвердил приговор жителю Ингушетии Исмаилу Агиеву, осужденному за помощь руководителю региональной ячейки запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство». Обвинение не доказало вину Агиева, считает его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая Северо-Кавказский военный суд приговорил Исмаила Агиева к 12 годам колонии строгого режима за причастность к ячейке запрещенной в России судом  террористической организации "Исламское государство" в Ингушетии.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в Малгобекском районе Агиев сопровождал руководителя ячейки террористической организации, организовывал ему встречи с боевиками, а также перевозил его на автомобиле. В октябре 2016 года руководитель и некоторые участники террористической организации были убиты, а ячейка прекратила свое существование, однако Агиев почти год скрывался от правоохранителей и продолжал участвовать в составе организации, впоследствии он был задержан.

Защита Исмаила Агиева обжаловала решение суда, и коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сегодня оставила приговор Северо-Кавказского военного суда без изменения, проинформировали  в пресс-службе Верховного суда.

"Приговор по данному делу был оставлен без изменений», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе.

Адвокат Агиева Магомедшамиль Шабанов назвал приговор суда первой инстанции незаконным. «Нет ни одного доказательства, подтверждающего роль Агиева как связного, и как участника ИГ*. Обвинение не предоставило ни записи видеонаблюдения, ни свидетельства вступления Агиева в ячейку. Оно основано только на предположениях, так же, как и приговор»,- 27 мая процитировал Шабанова«Коммерсант».

По данным издания, упомянутым в деле руководителем ячейки ИГ* был убитый силовиками Зубайри Саутиев.

 7 октября 2016 года в Назрани и селении Гази-Юрт Назрановского района прошла контртеррористическая спецоперация. По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе нее были убиты шесть предполагаемых боевиков, среди них – прибывший из Сирии Зубайри Саутиев. 14 октября источник в силовых структурах республики сообщил, что опознаны все убитые при спецоперации.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Житель Ингушетии заподозрен в содействии террористам", "Евкуров рассказал о мотивах переименования комиссии по адаптации боевиков", "Житель Ингушетии обвинен в причастности к сирийским боевикам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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