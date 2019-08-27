Жители армянского села Арчис потребовали решить проблему с подачей воды

27 августа 2019, 06:52

Жители села Арчис 26 августа перекрыли трассу Баграташен - Алаверди - Ванадзор, требуя обеспечить село питьевой водой. После переговоров с губернатором Тавушской области селяне разблокировали дорогу, согласившись на временное решение проблемы.

Как писал "Кавказский узел", жители армянского села Арчис 1 июля заблокировали проезд по трассе Баграташен - Ванадзор, потребовав устранить проблему с обеспечением питьевой водой, сообщил руководитель общины Давид Веранян. После переговоров с властями жители села прекратили акцию, но пообещали возобновить ее, если их просьбы не удовлетворят.

Жители села Арчис Тавушской области Армении утром 26 августа вновь заблокировали межгосударственную трассу Баграташен - Алаверди - Ванадзор и потребовали решения проблем водоснабжения, сообщило в тот же день News.am.

Жители села в отчаянии и ожидают быстрого решения проблемы с подачей питьевой воды, заявил глава общины Айрум, в состав которой входит село Арчис, Араик Паранян.

"Ситуация на самом деле ужасная. Родники, которые обеспечивали село водой, высохли. Люди вынуждены завозить воду из различных мест на своих автомобилях", - цитирует Араика Параняна издание.

После июльских протестов вопрос о нормальном обеспечении водой жителей села был представлен в правительство. Он до сих пор находится в процессе рассмотрения, по нему все еще проводятся расчеты и ведутся обсуждения, сообщил главы общины.

Участники акции настаивают, чтобы на предстоящем заседании правительства утвердили программу водоснабжения села. До реализации программы необходимо найти временное решение проблемы и обеспечить село питьевой водой, сообщило 26 августа требование протестующих со ссылкой на жителя села Гарика Мискаряна издание Yerkramas.org.

"Уважаемые депутаты, министры, вице-премьеры, премьер-министр, я предоставляю вам свой дом. Приходите, поживите 10 дней, возможно, вы нам докажете, что без воды можно жить", - цитирует обращение к членам правительства одного из жителей села Mamul.am.

С протестующими жителями Арчиса встретился губернатор Тавушской области Айк Чобанян, представители местных властей и компании "Веолиа Джур", оператора системы водоснабжения в Армении, информировало 26 августа "Спутник Армения".

После переговоров участники акции протеста открыли участок межгосударственной трассы около села Арчис. Протестующие согласились на временное решение: им в ближайшее время будет подана вода из проходящего через село водопровода. Но дальнейшем селяне требуют реализации представленного в правительство проекта о строительстве в Арчисе полноценной внутренней водопроводной сети, сообщает издание.